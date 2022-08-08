Gazze'de ateşkes ilan edildi

İsrail ve Filistin arasında 3 gündür devam eden saldırıların ardından ateşkes 23.30'da başladı. İslami Cihat, "Bassam Al-Saadi'nin serbest bırakılması gibi bir şart koyduk ve düşman herhangi bir şart koyamadı" dedi.

İsrail'in cuma gününden bugüne Gazze'ye devam eden saldırılarında, İsrail ile Gazze şeridindeki İslami Cihad arasında bu gece yerel saatle 23.30'da ateşkesin başlaması üzerinde anlaşma sağlandığı duyuruldu.

"İSRAİL ANLAŞMAYA UYMAZSA YENİDEN SAVAŞACAĞIZ"

Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nahhale, "Mısır tarafı Bassam Al-Saadi'nin bir hafta içinde serbest bırakılması için çalışma sözü verdi" ifadelerini kullanarak, "Bassam Al-Saadi'nin serbest bırakılması gibi bir şart koyduk ve düşman herhangi bir şart koyamadı. İsrail anlaşmaya uymazsa yeniden savaşacağız" dedi.

İSRAİL, ATEŞKESE DAKİKALAR KALA GAZZE'Yİ VURDU

İsrail güçleri ateşkese dakikalar kala Gazze Şeridi'nin güneyindeki askeri bölgeyi 15'ten fazla füzeyle hedef aldı. Bir can kaybı ve yaralanma olmazken, bölgede hasar meydana geldi.

ONLARCA ŞEHİT, YÜZLERCE YARALI VAR

İsrail'in 3 gündür saldırı düzenlediği abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 15'i çocuk, 4'ü kadın olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısının 44'e, yaralı sayısı ise 360'a yükseldi.

TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in, 5 Ağustos günü Gazze'ye yönelik başlattığı ve çocuklar dahil çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırılarına ilaveten, bugün İsrailli milletvekili Itamar Ben-Gvir ile fanatik Yahudi gruplar tarafından İsrail polisinin koruması altındaki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlendiği öğrenilmiştir.

İsrail'in halen devam etmekte olan sivillere yönelik saldırılarını ve Mescid-i Aksa'da ibadet girişimlerinde bulunulmasını şiddetle kınıyoruz.

Harem-i Şerif ve Mescid-i Aksa'daki statükonun açık bir ihlalini teşkil eden sözkonusu tahrikkar eylemler, bölgedeki gerilimi daha da tırmandıracaktır.

İsrail Hükümeti'ne, Harem-i Şerif'in statü ve maneviyatını hedef alan bu tür eylemlere izin verilmemesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz."

ÇATIŞMA SAHASI GENİŞLEDİ

İsrail'in saldırılarının cuma başlamasının ardından Gazze'den atılan roketler İsrail içinde Gazze Şeridi'ne yakın bölgelere yönelikti. Gazze'den atılan roketler sonucunda cumartesi günü de Tel Aviv, sahildeki ve merkezdeki bazı şehirlerde saldırı alarmları çaldı.

Yahudilerin dini bayramı Tisha B'Av nedeniyle fanatik Yahudi yerleşimci grupların pazar Mescid-i Aksa'ya yoğun biçimde baskın düzenleme çağrıları karşılık buldu. Aralarında aşırı sağcı Milletvekili Itamar Ben-Gvir'in de yer aldığı binden fazla fanatik Yahudi yerleşimci bugün sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya İsrail polisinin eşliğinde gruplar halinde baskın düzenledi.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya girerek Yahudi yerleşimcilerin baskını için hazırlık yaptığı sırada Gazze'den Kudüs yönüne roketler atıldı. Kudüs çevresinde saldırı alarmları çaldı.

HAMAS İSRAİL'E KARŞILIK VERMEDİ, TEL AVİV'İN HEDEFİ İSLAMİ CİHAD HAREKETİ

İsrail'in cuma Gazze saldırısını başlatmasının ardından bölgede etkin Hamas'ın nasıl bir tutum alacağı merak ediliyordu. Hamas, İsrail'e yönelik uyarı mesajları göndermesine rağmen henüz silahlı kanadıyla bir karşılık vermedi.

İsrail de benzer şekilde Gazze saldırılarını İslami Cihad hedefleriyle sınırlı tuttuğu vurgusu yaptı.

Hamas'tan bugün yapılan yazılı açıklamada, uluslararası topluma, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durdurulması için acilen harekete geçmesi çağrısı yapıldı.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum yayımladığı yazılı açıklamada, "Siyonist düşmanın saldırılarını durdurması, Filistin halkına ve kutsal değerlerine yönelik tüm ihlallerine son vermesi için uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırıyoruz" denildi.