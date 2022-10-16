Gebze'de 5 kişinin öldüğü öğrenci servisi kazasında sürücünün kanında uyuşturucu çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4'ü öğrenci 5 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı kazada tutuklanan sürücü Mehmet Özdemir'in kan ile idrar örneklerinde uyuşturucu maddeye rastlandı.

Kaza, geçen yıl 9 Kasım'da Yavuz Selim Mahallesi Fikri Altıokka Caddesi'de meydana geldi. Mehmet Özdemir idaresindeki 41 P 0860 plakalı öğrenci servis midibüsü, yolda yürüyen Birsen Giriş'e çarptıktan sonra kontrolden çıkıp, köprüden dereye uçtu. Kazada Birsen Giriş, öğrenciler Mert Efe Akıllı, Esma Nur Avcı, Rabia Üst ve Ege Yılmaz hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan sürücü Özdemir'in sağ bacağı ise hastanede kesildi. Tedavisinin ardından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Özdemir, 'taksirle birden fazla kişinin ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklandı.

UYUŞTURUCU KULLANDIĞI KESİNLEŞTİ

Uyuşturucu kullandığı yönünde hakkında iddialar bulunan Mehmet Özdemir'den kan ve idrar örnekleri alındı. Numuneler, Adli Tıp Kurumu, Kimya İhtisas Dairesi, Acil Toksikoloji Şubesi yetkililerince incelendi. Raporda Özdemir'in kan ve idrar örneklerinde, 'metamfetamin' ve 'amfetamin' isimli uyuşturucu maddelerin yanı sıra narkotik benzeri bir ağrı kesici olan 'tramodol' ilacına rastlandığı belirtildi.

'FRENİN TUTMADIĞINI GÖRDÜM'

Kazadan önce 2 çocuğu bıraktığını belirten Mehmet Özdemir, ifadesinde, "Kazanın olduğu yere yaklaştığımızda, yokuş aşağı ilerlediğim sırada, aracın altından top patlamış gibi bir ses geldi. Kontrol ettiğimde, frenin tutmadığını gördüm. Bu sırada önümde bir otobüs olduğu için, sola doğru geçerek, mecburen diğer şeride girmek durumunda kaldım. Bu sırada çocuklara sıkı tutunmalarını, frenin tutmadığını söyledim. Fakat bu sırada yolda karşıdan karşıya geçmekte olan bir kadının olduğunu gördüm. Çarpmamak için aracı sola doğru kırdım. Ancak yine de çarpma gerçekleşmiş. Bundan sonrasını hatırlamıyorum. Hastanede kendime geldim, ölenler ve yaralananlar olduğunu öğrendim. Olaydan dolayı çok üzgünüm. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. Özdemir, ifadesinde olay günü uyuşturucu kullanmadığını ancak kazadan 1 hafta önce esrar kullandığını söyledi.

BELGELERİN ÇOĞU EKSİK

Kaza ile ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda; servisin mesleki faaliyet belgesi, SRC2 belgesi, psikoteknik raporu, servis taşımacılığı yetki belgesi, servis taşımacılığı kartı, okul servisi güzergah kullanımı izin belgesi, mesleki faaliyet belgesi ve toplu taşıma aracı kullanım belgesi olmadığı, bu eksikliklere rağmen taşımacılık yaptığı belirtildi. Raporda ayrıca rehber personel olmaması, denetim-gözetim mekanizması kurulamaması nedeniyle servis işleten firmanın da yüzde 50 hatalı olduğu vurgulandı.

MİDİBÜS İKİZ PLAKALI

Kazada hayatını kaybedenlerden bazılarının yakınları, Milli Eğitim Bakanlığı'na tazminat davası açtı. Gebze 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, 41 P 0860 plakalı aracın plakasının sahte olup, olmadığının araştırılmasını talep etti. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü de mahkemenin talebine cevap verdi. Söz konusu aracın 22 Aralık 2020 günü saat 06:48:54'te Kocaeli Gölcük'te bulunan bir PTS (Plaka Tespit Sistemi) noktasından geçtiğini ve aynı plakalı bir başka aracın 22 Aralık 2020 günü saat 06:48:58 de TEM Otoyolu Sakarya Sapanca üzerindeki başka bir PTS cihazına yakalandığı belirlendi. Raporda belirtilen sürede iki nokta arasında mesafe katedilemeyeceğinden, aracın ikiz plaka olarak tespit edildiği belirtildi.

SAVCILIKTAN 7 KİŞİ İÇİN RAPOR

İncelemeler sonrası savcılığın raporunda, "Yaşanan kazanın alınacak tedbirler ile önlenebilir nitelikte olduğu, kaçınılmazlıktan söz edilemeyeceği, soruşturma konusu olayın meydana gelmesinde; araç sahiplerinden İ.A. ve C.A.'nın, okul servis firması sahiplerinden C.Ö. ve H.Ö.'nün, firmanın servis sorumlusu S.D.'nin, okul müdürü Z.A.Y.'nin ve sürücü Mehmet Özdemir'in bilinçli taksir seviyesinde asli derecede kusuru oldukları kanaatine varılmıştır" denildi.

'1 HAFTA ÖNCE KULLANDIM'

Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savunma yapan Mehmet Özdemir ise "Öncelikle ölenlere rahmet diliyorum, olayda bacağımı kaybettim. Böyle olsun istemezdim. Uyuşturucu kullandığım söyleniyor. Fakat uyuşturucuyu 1 hafta önce kullandım. Kaza anında uyuşturucu etkisinde değildim. Kazanın oluşumuna uyuşturucunun etkisi bulunmamaktadır. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Özdemir'in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, fren aksının bilirkişi tarafından incelenmesini istedi. Heyet ayrıca Adli Tıp Kurumu'na yazı yazılarak, söz konusu uyuşturucu oranının araç kullanmaya engel oluşturup, oluşturmayacağı yönünde mütalaa talep etti. Daha sonra heyet, duruşmayı erteledi..