Gece yarısı benzin ve motorine zam geldi

Habertürk'de yer alan habere göre; bu gece yarısından itibaren benzine 1,43 lira, motorine 1,38 lira zam geldi. Son zamla birlikte benzin 24 TL'nin, motorin ise 23 TL'nin üstünü gördü. Bir gün önce de LPG fiyatına 36 kuruş zam gelmişti.

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor. Brent petrolün son bir ayın zirvesine çıkarak 118 dolara çıkması ve döviz kurundaki yukarı yönlü hareket, akaryakıt zammını da beraberinde getirdi. 26 Mayıs gecesi, LPG fiyatlarına 36 kuruş zam yapılmıştı, döviz kurundaki artışla beraber 26 Mayıs'ı 27 Mayıs'a bağlayan gece motorine ve benzin fiyatlarına zam uygulandı. Gelen son akaryakıt zammıyla beraber benzin fiyatları 24 TL'nin üstüne; motorinin litresi ise 23 TL'nin üstüne çıktı. İşte, 27 Mayıs güncel motorin, LPG ve benzin fiyatları.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELDİ

27 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1,42 lira, motorinin litre fiyatına 1,35 lira zam yapıldı.

BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Yeni zamla birlikte, benzinin litre fiyatı İstanbul'da 24,32 TL'ye, Ankara'da 24,42 TL'ye, İzmir'de 24,42 TL'ye yükseldi.

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Motorinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul'da 23,50 TL'ye, Ankara'da 23,59 TL'ye, İzmir'de 23,59 TL'ye yükseldi.

LPG'YE DE ZAM

26 Mayıs 2022 Perşembe gecesinden itibaren geçerli olmak üzere otogaz fiyatları 36 kuruş zamlandı.

Otogazda; İzmit/İzmir: 36, Kırıkkale: 37, Dörtyol: 37, Samsun: 38, Ambarlı: 38 kuruş fiyat artışı meydana geldi. Artış pompa 26 Mayıs gece yarısı itibarı pompa fiyatlarına yansıdı.

27 MAYIS İTİVARİYLE GÜNCEL LPG FİYATLARI

İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.61 TL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.82 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 11.85 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 11.55 TL

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 27 MAYIS 2022

İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 24.31 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 24.32 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23.48 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23.5 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 24.42 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 23.59 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 24.42 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 23.59 TL