Geçen yıl ehliyet alanların sayısı 1,5 milyonu geçti

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, nüfus müdürlükleri 2021'de ehliyet işlemlerinde de yoğun mesai harcadı.

Geçen yıl, yazılı ve uygulamalı sınavlarda başarılı olan 1 milyon 538 bin 407 kişi ehliyet alarak direksiyon başına geçti.

Ayrıca nüfus müdürlüklerinde eski ehliyetlerin yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesine devam edildi.

Bu kapsamda, 2021 yılında 1 milyon 228 bin 350 kişi ehliyetini yeniledi.

Vatandaşların yanlarında sürücü belgesi bulundurma zorunluluğunu ortadan kaldıran uygulama kapsamında ise 1 milyon 748 bin 447 kişi sürücü belgesini çipli kimlik kartına yükletti.