Geçen yıl ehliyet alanların sayısı 1,5 milyonu geçti

Geçen yıl, yazılı ve uygulamalı sınavlarda başarılı olan 1 milyon 538 bin 407 kişi ehliyet alarak direksiyon başına geçti.
Ayrıca nüfus müdürlüklerinde eski ehliyetlerin yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesine devam edildi.
Bu kapsamda, 2021 yılında 1 milyon 228 bin 350 kişi ehliyetini yeniledi.
Vatandaşların yanlarında sürücü belgesi bulundurma zorunluluğunu ortadan kaldıran uygulama kapsamında ise 1 milyon 748 bin 447 kişi sürücü belgesini çipli kimlik kartına yükletti.
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