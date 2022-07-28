  • BIST 2.564,01
  • Altın 1004.688
  • Dolar 17.932
  • Euro 18.2579
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 28 °C
»

Geceye damga vuran olay dış basında!

Dinamo Kiev'li oyuncunun gol sevinciyle gerilen F.Bahçe tribünlerinden "Vladimir Putin" tezahüratı yükseldi. Olay dış basında gündem oldu.
Geceye damga vuran olay dış basında!

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda oynanan Fenerbahçe-Dinamo Kiev karşılaşmasında, konuk takım 57. dakikada 1-0 öne geçti.

Dinamo Kiev’in Ukraynalı futbolcusu Buyalsky, attığı golden sonra kale arkasındaki tribünler önünde kışkırtıcı şekilde sevinince Fenerbahçe taraftarları tepki gösterdi.

Islıklanan oyuncu abartılı ve kışkırtıcı sevinci sonrasında İtalyan hakem Massimiliano Irrati’den sarı kart gördü.

Fenerbahçe taraftarları, Dinamo Kiev oyuncusunun bu hareketinden sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in adını bağırdı. Tezahürat sosyal medyada büyük tepki çekti.

Lucescu'dan protesto

Ukrayna ekibinde teknik direktör Mircea Lucescu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yer almadı.

Tecrübeli teknik adam, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada bu konuya değinerek şunları söyledi:

"Sizlere soruyorum kaç tane faul yaptığımızı yine saydınız mı ? Her şey planımız dahilindeydi, işledi ve kazandık. Ama taraftarları hesaba katamamışız böylesi tezahüratlar beklemezdim, yazık."

Vasyl Bodnar: Bunları duymak çok üzücüdür

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: "Futbol adil bir oyun. Dün Dynamo Kyiv daha güçlüydü. Fenerbahçe taraftarlarından, ülkemizi bombalayan Rus katil ve saldırgan lehine destek sözlerini duymak çok üzücüdür. Dost Türkiye halkına Ukrayna’ya desteği ve taraftarların uygunsuz eylemlerine ilgili değerlendirmesi için minnettarım."

Olay dünya basınında da gündem oldu. İşte bazı manşetler:

"UEFA, Fenerbahçe'yi men etsin"

Britanya tabloiti Daily Star, olayı ''utanç verici'' olarak nitelendirdi. Daily Star, sosyal medyada bazı kullanıcıların, Fenerbahçe'nin UEFA müsabakalarından men edilmesi için çağrı yaptığını belirtti.

Fransız spor kanalı CNEWS ise taraftarın tezahüratını ''sürreal'' olarak nitelendirdi.

Sırp haber portalı Republika da olayı ''İstanbul'da skandal'' başlığıyla gördü.

Ukrayna'nın Kyiv Independent gazetesinden gazeteci Oleksiy Sorokin, ''Fenerbahçe hem saha içinde hem de saha dışında kaybeden oldu.'' değerlendirmesinde bulundu.

RusFutbol: "Fenerbahçe taraftarları, Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynanan maçta Vladimir Putin'in adını haykırdı."

RIA: "La-la-la-la-la, Vladimir Putin!” Rusya Şampiyonlar Ligi'nde. Fenerbahçe taraftarları"

Novosti Spor: "Fenerbahçe taraftarları Dinamo Kiev maçında Putin'in adını haykırdı. Dinamo Kiev maçında Putin’e tezahürat yaptı."

Polonya’dan Sport: "Dinamo Kiev golü attı. Fenerbahçe taraftarı çıldırdı. Putin için tezahürat yaptılar."

Desporto Ao Minuto: "Rezalet! Dinamo Kiev golü attı. Fenerbahçeliler Putin diye haykırdı."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Murat Cem Akpınar kendisini kanıtlamak için Giresunspor'da27 Temmuz 2022 Çarşamba 17:08
  • Fenerbahçeli Kim Min-Jae Napoli'ye transfer oldu27 Temmuz 2022 Çarşamba 17:07
  • Galatasaray Kulübünün divan kurulu toplantısı yapıldı27 Temmuz 2022 Çarşamba 17:05
  • Milli motosikletçiler Çekya'da piste çıkacak27 Temmuz 2022 Çarşamba 16:35
  • Beşiktaş, İspanya kampını tamamladı27 Temmuz 2022 Çarşamba 16:34
  • Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, Rıdvan Yılmaz'a başarı diledi27 Temmuz 2022 Çarşamba 16:33
  • Fenerbahçe dev transferi KAP'a bildirdi!27 Temmuz 2022 Çarşamba 12:29
  • Beşiktaş'ta N'Koudou'nun sözleşmesi feshedilecek27 Temmuz 2022 Çarşamba 11:09
  • Mircea Lucescu: Fenerbahçe’nin arkasında muazzam bir seyirci desteği olacak27 Temmuz 2022 Çarşamba 08:15
  • Beşiktaş, hazırlık maçında Deportivo Alaves'e kaybetti27 Temmuz 2022 Çarşamba 08:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti