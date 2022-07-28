Geceye damga vuran olay dış basında!

Dinamo Kiev'li oyuncunun gol sevinciyle gerilen F.Bahçe tribünlerinden "Vladimir Putin" tezahüratı yükseldi. Olay dış basında gündem oldu.

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda oynanan Fenerbahçe-Dinamo Kiev karşılaşmasında, konuk takım 57. dakikada 1-0 öne geçti.

Dinamo Kiev’in Ukraynalı futbolcusu Buyalsky, attığı golden sonra kale arkasındaki tribünler önünde kışkırtıcı şekilde sevinince Fenerbahçe taraftarları tepki gösterdi.

Islıklanan oyuncu abartılı ve kışkırtıcı sevinci sonrasında İtalyan hakem Massimiliano Irrati’den sarı kart gördü.

Fenerbahçe taraftarları, Dinamo Kiev oyuncusunun bu hareketinden sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in adını bağırdı. Tezahürat sosyal medyada büyük tepki çekti.

Lucescu'dan protesto

Ukrayna ekibinde teknik direktör Mircea Lucescu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yer almadı.

Tecrübeli teknik adam, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada bu konuya değinerek şunları söyledi:

"Sizlere soruyorum kaç tane faul yaptığımızı yine saydınız mı ? Her şey planımız dahilindeydi, işledi ve kazandık. Ama taraftarları hesaba katamamışız böylesi tezahüratlar beklemezdim, yazık."

Vasyl Bodnar: Bunları duymak çok üzücüdür

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: "Futbol adil bir oyun. Dün Dynamo Kyiv daha güçlüydü. Fenerbahçe taraftarlarından, ülkemizi bombalayan Rus katil ve saldırgan lehine destek sözlerini duymak çok üzücüdür. Dost Türkiye halkına Ukrayna’ya desteği ve taraftarların uygunsuz eylemlerine ilgili değerlendirmesi için minnettarım."

Olay dünya basınında da gündem oldu. İşte bazı manşetler:

"UEFA, Fenerbahçe'yi men etsin"

Britanya tabloiti Daily Star, olayı ''utanç verici'' olarak nitelendirdi. Daily Star, sosyal medyada bazı kullanıcıların, Fenerbahçe'nin UEFA müsabakalarından men edilmesi için çağrı yaptığını belirtti.

Fransız spor kanalı CNEWS ise taraftarın tezahüratını ''sürreal'' olarak nitelendirdi.

Sırp haber portalı Republika da olayı ''İstanbul'da skandal'' başlığıyla gördü.

Ukrayna'nın Kyiv Independent gazetesinden gazeteci Oleksiy Sorokin, ''Fenerbahçe hem saha içinde hem de saha dışında kaybeden oldu.'' değerlendirmesinde bulundu.

RusFutbol: "Fenerbahçe taraftarları, Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynanan maçta Vladimir Putin'in adını haykırdı."

RIA: "La-la-la-la-la, Vladimir Putin!” Rusya Şampiyonlar Ligi'nde. Fenerbahçe taraftarları"

Novosti Spor: "Fenerbahçe taraftarları Dinamo Kiev maçında Putin'in adını haykırdı. Dinamo Kiev maçında Putin’e tezahürat yaptı."

Polonya’dan Sport: "Dinamo Kiev golü attı. Fenerbahçe taraftarı çıldırdı. Putin için tezahürat yaptılar."

Desporto Ao Minuto: "Rezalet! Dinamo Kiev golü attı. Fenerbahçeliler Putin diye haykırdı."