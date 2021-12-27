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Gediz’de sebze yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

KÜTAHYA’nın Gediz ilçesinde, şarampole devrilen sebze yüklü kamyonetin sürücüsü Enver Bodur (55) öldü, araçta bulunan 1 kişi yaralandı.
Gediz’de sebze yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 15.30’da Gediz-Uşak kara yolu üzerindeki Yenikent beldesi Gölcük Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Uşak’tan Gediz istikametine giden Enver Bodur yönetimindeki 43 LF 056 plakalı sebze yüklü kamyonet, Yenikent beldesi Gölcük Mahallesi çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, kamyonetin sürücüsü Enver Bodur olay yerinde yaşamını yitirdi, yanında yolcu olarak bulunan Ahmet Koç (42) ise yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine kurtarma, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Enver Bodur’un cesedi, sıkıştığı araçtan güçlükle çıkarıldı. Yaralanan Ahmet Koç, ambulansla Gediz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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