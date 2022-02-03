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Gedson Fernandes: Çok farklı duygular yaşadım

Çaykur Rizespor'un sezon sonuna kadar Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes, açıklamalarda bulundu.
Gedson Fernandes: Çok farklı duygular yaşadım

Çaykur Rizespor'un sezon sonuna kadar Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes, TRT Spor'a konuştu.

Portekizli futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

"Burada olduğum için mutluyum. Çok farklı duygular yaşadım. Daha önce de Türkiye'de yaşamıştım, çayı seviyorum ve uçakta tekrar onu tadabilme imkanım oldu.

"Elimden geleni yapacağım"

"Diğer taraflardan da gelen teklifler oldu ama şu anda tekliflerin önemi yok. Şu anda Rizespor'un oyuncusuyum ve elimden geleni yapacağım. Rizespor'a bireysel hedefler için değil, takıma yardımcı olabilmek için geldim."

"Daha iyi bir oyuncu olmaya çalışacağım"

"Beşiktaş hakkında konuşmak istemiyorum. Şu an Rizespor'un oyuncusuyum. Her gün daha iyisini vermeye ve daha iyi bir oyuncu olmaya çalışacağım. Her ligin kendine göre stili var. Ben şu anda burada en iyisini yapmayı istiyorum."

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