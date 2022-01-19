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Geleceğin judocuları Etimesgut'ta yetişiyor

Etimesgut Belediyesi Devlet Bahçeli Tesisleri Judo Eğitim Merkezi’nde geleceğin şampiyon judocularını yetiştiriyor.
Geleceğin judocuları Etimesgut'ta yetişiyor

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel “Sporla yetişen daha sağlıklı nesiller” projesi kapsamında spora büyük önem verdiklerini belirterek, judo branşında da çok ciddi yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Demirel, Devlet Bahçeli Tesisleri'nde Judo Eğitim Merkezi kurduklarını kaydeden Demirel "Yaylı minderlerden oluşan yaklaşık 700 metre kare alana sahip judo eğitim merkezinde 6-15 yaş arası 250 yavrumuza judo eğitimi veriyoruz. 50 kişilik bir takımla ulusal ve uluslararası turnuvalara hazırlanıyoruz. Okullarımızla işbirliği yaparak yetenekli çocuklarımıza ilgi alanlarına göre spora yönlendiriyoruz" dedi.

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Diğer yandan aynı zamanda milli takım antrenörü olan Yasin Doğan yönetiminde devam eden judo kurslarına katılmak isteyenler Devlet Bahçeli Tesisleri'ndeki irtibat bürosuna başvuru yapabiliyor. 

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