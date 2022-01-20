Geleceğin madencileri bu lisede yetişiyor

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde geçen yıl eğitim öğretime başlayan Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkiye’nin ilk madencilik lisesi olarak geleceğin madencilerini yetiştiriyor.

İvrindi ilçesinde TÜMAD Madencilik tarafından yapımı tamamlanıp geçen yıl eğitim öğretime açılan Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, pandemi nedeniyle ilk yıl uzaktan eğitim verdi. Bu yıl başlayan yüz yüze eğitimin ardından geçen günlerde lisenin resmi açılışı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yapıldı. Türkiye'nin ilk madencilik lisesi olan lisede 131 öğrenci eğitim görüyor.

'SEKTÖRÜN ARA ELEMAN İHTİYACI KARŞILANACAK'

İvrindi Kaymakamı Mevlana Kürkcü, istihdam garantisi verilen liseye başka liselerden nakil olmak isteyenlerin de bulunduğunu belirtti. Kaymakam Kürkcü, İvrindi'de bir altın madeni bulunduğunu, şu anda çalışmaları devam eden iki altın madeninin de ilerleyen süreçte faaliyete başlayacağını söyledi. Kaymakam Kürkcü şöyle konuştu:

“Bütün bu madenlerimize, okulumuz ara eleman yetiştirmek şartıyla hizmet verecektir. Sayın Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer, açılışta bize bir müjde verdi. Bu kapsamda okulumuz uluslararası lise kapsamına alınmış durumda. Bundan sonra gönül coğrafyamızdaki öğrenci kardeşlerimizi kendi okulumuzda ağırlayacağız. Hem kendi ülkemizdeki madencilik sektöründe çalışacak ara elemanı ihtiyacımızı karşılayacağız hem de bundan sonra gönül coğrafyamızdaki madencilik sektörünün ara elemanı ihtiyacını bu okulumuzdan karşılayacağız.”

MADEN YATAKLARININ ORTASINDA

Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ali Uslu ise tam donanımlı, gelişen teknolojiye ulusal ve evrensel değerlere bağlı olan, teknolojiye ayak uyduran öğrenciler yetiştirdiklerini söyledi. Okulun bölge olarak da önemli bir alanda bulunduğunu belirten Uslu, “Ülkemizin ilk ve tek olan madencilik okulu, 100 kilometre çapında birçok maden yataklarının ortasında bulunmakta. Hemen yanı başımızdaki Bigadiç bor madeni, dünyadaki bor rezervinin yaklaşık yüzde 15’ini karşılamaktadır. Okulumuzda 131 öğrenci bulunmakta. Öğrencilerimiz 4 şube şeklinde eğitim görmekte. Alan dersleri ve atölyelerde eğitim görmekteler. Bölümle alakalı 3 atölyemiz mevcut. Maden atölyesi, bilişim laboratuvarı ve teknik resim atölyesi bulunmakta” diye konuştu.

ÖNCELİK İŞ GÜVENLİĞİ

Eğitim müfredatı hakkında bilgi veren Lise Müdürü Ali Uslu, şöyle konuştu:

“Burada çocuklarımız topografik yapı ile alakalı çizimleri gerçekleştirmekte. Çocuklarımızın öncelikle tehlikeli iş statüsünde olan madenciliğin iş sağlığı güvenliğine çok dikkat etmekteyiz. Bununla ilgili dışarıdan getirdiğimiz iş sağlığı güvenliği uzmanlarımızla seminerler ve uygulamalı eğitimler yapılmakta. Öğrencilerimiz burada 4 yıl eğitim görmekte. 9'uncu sınıftan itibaren madenciliğe giriş dersi ile birlikte yer altı ve yer üstü madencilik derslerini görmekte. Jeolojik yapıları incelemekte ve uygulama dersleri ile maden laboratuvarında cevher zenginleştirme ve kimyasal analizleri yapmaktadırlar. Şu an ilimizde 70’in üzerinde işletme bulunmakla. 30 bin civarında doğrudan ve dolaylı bir şekilde bu alanda işçi çalışmakta. Buradaki gençlerimiz teknisyen vasıflı olarak mezun olacak. Yani sahayı bilen, ocakları tanıyan, işçileri yönlendiren, onlara öncülük eden, şef kısmında çalışanlar olacaktır. Madencilik denince daha çok fiziksel güç, insan gücü aklımıza gelmektedir. Ama biz okulumuz olarak bunu ikinci plana itmekteyiz. Bizim burada 36 kız öğrencimiz var. Kız öğrenciler sahada maden alanlarının ön çalışmasını yapmakta. Laboratuvarda görev almaktadırlar. Kadın istihdamı konusunda biz buna çok değer veriyoruz. Kız öğrencilerimizi bu değerler çerçevesinde yetiştirmeye çalışıyoruz”

UYGULAMALI OLARAK ÖĞRENİYORLAR

1 milyon TL’ye mal olan maden laboratuvarında, cevher işleme aşamalarını da gören öğrenciler, tam donanımlı olarak okuldan mezun olacak. Maden mühendisi olarak özel sektörde 5 yıl çalıştıktan sonra formasyon alan ve tecrübelerini bu alana aktarmak isteyen Maden Teknolojisi Öğretmeni Muhammed İliş, “İstihdam edilen işçilerin tecrübesiz olarak işe başladığını gördükten sonra, öğretmen olmaya karar verdim. Bu bölümün en büyük avantajı, mezun öğrencilerimiz işe hem teknik hem de pratik bilgi sahibi olarak başlayacaklar. Okulumuzda maden çeşitliliğimizin tamamı öğretiliyor. Madenciliğin ilk aşaması arama ve çıkarma aşamalarıdır. Laboratuvarımızda da ikinci aşama olarak cevher hazırlama bölümümüz var. Burada da kırma, eleme ve öğütme işleminden sonra kimyasal analiz işlemi yapılmakta. Bu aşamada da üretimin daha verimli hale gelmesi için analiz çalışması yapılmaktadır” dedi.

BÖLGE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Bölgede 30 bin kişiye dolaylı ve direkt olarak istihdam sağlayan maden işletmeleri, birçok gencin de ilerideki iş alanlarını oluşturuyor. Öğrenciler, okudukları bölüm sayesinde, ileride hizmet verecekleri sektörü de liseden itibaren tanıma şansı yakalıyor.

Madencilik sektörüne ilgisi olduğunu söyleyen 10’uncu sınıf öğrencisi Beyda Ay, “Okulun açıldığını duyunca buraya gelmek istedim. Maden mühendisi olmak istiyorum. Ülkemizin yer altı zenginliklerini öğreniyoruz. Cevherlerin elde edilmesi için inceleme, eleme, ayrıştırma, eritme ve kırma işlemlerini görüyoruz” diye konuştu.

Öğrencilerden Mustafa Arslan ise ailesinde maden sektöründe çalışan birçok işçi olduğunu söyledi. Kendisinin de İvrindi’de yaşamak ve maden sektöründe daha kalifiye bir çalışan olmak için bölümü tercih ettiğini söyleyen Arslan, “Civarda birçok maden işletmesi var. Ailemde de birçok sektör çalışanı var. Ben de madenci olmak istiyordum. Şu anda hedefim maden mühendisi olabilmek. Daha bilinçli şekilde sektörde yer almak istiyorum. Burada madenlerin ayrıştırılması gibi birçok konu görüyoruz. Bu madencilikle ilgili ilk lise olduğu için de buraya gelmek istedim” diye konuştu.