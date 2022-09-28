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Gelecek Partili Selçuk Özdağ Bala'da fenerle sosyal konut aradı

Gelecek Partili Selçuk Özdağ, Ankara Bala’da elinde fenerle parsel parsel gezip, 2019’da açıklanıp, 2020'de yapımına başlanacağı vaat edilmiş olan sosyal konutları aradı...
Gelecek Partili Selçuk Özdağ Bala'da fenerle sosyal konut aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz hafta açıklanan ve vatandaşlardan büyük ilgi gören yeni sosyal konut projesiyle birlikte 2019’daki 100 bin sosyal konut projesi gündeme geldi. Muhalefet 2019’da vaat edilen 100 bin sosyal konutun inşa edilip edilmediğini sorguluyor. 

Son olarak Gelecek Partili Selçuk Özdağ, Ankara Bala’da elinde fenerle parsel parsel gezip, 2019’da açıklanıp, 2020'de yapımına başlanacağı vaat edilmiş olan sosyal konutları aradı...

 O PROJE NEYDİ? 

Hükümet, 2019 yılında “Her yıl 100 bin yeni sosyal konut” projesi başlatmış, ödemelerin yüzde 10 peşinat, geriye kalanın ise 894 TL’den başlayan taksitlerle 240 ay olacağını duyurmuştu. 

 16 ARALIK 2019'DA BAŞVURULAR ALINMIŞTI 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın himayelerinde Hazine ve Çevre bakanlıkları ve TOKİ koordinesinde hayata geçirildiği ilan edilen 100 bin yeni sosyal konut projesinde Ankara için de 4 bin kontenjan ayırıldığı ifade edilmiş, konutların Bala’da inşa edileceği belirtilmişti. TOKİ, Ankara Bala sosyal konut projesi için 16 Aralık 2019 ile 15 Ocak 2020 tarihleri arasında başvuru toplamış, inşaatlara 2020'nin ilk çeyreğinde başlanacağı ilan edilmişti.

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 SELÇUK ÖZDAĞ, BALA’DA O BÖLGEYİ GEZDİ 

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, beraberinde bir grup partili ile Bala’ya gelerek, 3 yıl önceki sözkonusu sosyal konut projesinin yapılacağı ilan edilen arazileri gezdi. 

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 ÖZDAĞ: "SOSYAL KONUTLAR HANİ NERDE?" 

Özdağ ve beraberindekiler ellerinde fenerlerle, Bala’da parsel parsel gezip, 2019’da vaat edilen 100 bin sosyal konutu aradı. Selçuk Özdağ, burada yaptığı açıklamada “Yetkililere sesleniyorum, 2019’da yapılacağı ilan edilip, başvuruları toplanmış olan sosyal konutlar hani nerde? Bala’da yapılacağı yer olarak işte üzerinde bulunduğumuz arazi gösterilmişti. İşte görüyorsunuz bu arazi bomboş, sosyal konut falan yok” şeklinde konuştu. 
 

www.gazeteilksayfa.com

 

 

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