Gelecek Partili Selçuk Özdağ "Sinoplu Diyojen" olup fenerle sosyal konut aradı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ Sinoplu Diyojen’liğe soyunup, fenerle Hükümet’in 2019’da yapmayı vaat ettiği 100 bin sosyal konutu aradı. Peki Sinoplu Diyojen kimdir? Sinoplu Diyojen ne aramıştı?

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ Sinoplu Diyojen’liğe soyunup, fenerle Hükümet’in 2019’da yapmayı vaat ettiği 100 bin sosyal konutu aradı.Peki Sinoplu Diyojen kimdir ? Sinoplu Diyojen ne aramıştı ?

SİNOPLU DİYOJEN GİBİ…

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Diyojen’li bir mizansenle Hükümet’in 2019’da açıkladığı 100 bin sosyal konut projesini sorguladı. Selçuk Özdağ, Ankara Bala’da elinde fenerle arazileri gezip, 2019’da açıklanıp, 2020'de yapımına başlanacağı vaat edilmiş olan sosyal konutları ararken şöyle konuştu:

“ Sinoplu Diyojen Anadolu topraklarında elinde bir lüküs lamba ile ‘adam arıyorum’ diyordu. Bense, 2019 yılında Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, Sayın Cumhurbaşkanının fakirler, gaziler, şehitler için 100 bin konut sözü vardı. 3 senedir bu konutlarla ilgili bir gelişme var mı diye, onu arıyorum. Olabilir mi acaba diye bakıyorum fenerle? Yok.”

“AYA YAPMIŞ OLMASINLAR?”

Bir partilinin “Başkanım sakın aya yapmış olmasınlar bu konutları” demesi üzerine Özdağ, şöyle konuştu:

“Bakalım, dürbünle aya doğru bakalım. Yok, yol yok ayda, TOKİ inşaatı da yok. O zaman nerede olabilir bunlar? Buradan sesleniyorum; birkaç hafta 250 bin konut yapacaklarını söylediler, yine dar gelirli aileler için. Buradan soruyorum, 2019’daki 100 bin konut ne alemde?”

"TEMEL DAHİ ATILMADI" İDDİASI

Özdağ'ın bu sözleri üzerine bir partili "Ankara ili Bala ilçesinde 2+1 tipte 140 adet, 3+1 de 60 adet konut yapılacağı vaat edilmiş. Ancak 3 yıllık bir süre geçmiş olmasına rağmen herhangi bir temel atma dahi yapılmamıştır" iddiasında bulundu.

Sinoplu Diyojen kimdir ?

Sinop Valiliği'nin resmi internet sitesinde "Sinoplu Diyojen" şöyle anlatılıyor:

"Kentin girişinde heykelini göreceğiniz antik çağların ünlü filozofu Diyojen M.Ö. 412 yılında Sinop’ta doğmuştur. Bu yüzden de antik kaynaklarda dahi Sinoplu Diyojen adıyla bilinir.

Diyojen mutluluğun en basit biçimde yaşanarak bile elde edilebileceğini savunmuş ve yaşamını bir fıçıda geçirmiştir.

Kinik düşünceyi benimseyen filozofa göre doğaya en uygun yaşam hayvanların yaşamıdır.

Diyojen ile ilgili anlatılan en ünlü hikayesi ise Büyük İskender ile arasında geçen diyalogdur.

Başkalarının sefillik olarak gördüğü yaşamına rağmen dünyanın pek çok yerinde ün yapan bu filozofu ziyaret eden Büyük İskender başka insanların kendisinden korkuyla kaçışmasına rağmen hiç istifini bozmayan Diyojen’e “sen benim kim olduğumu biliyor musun?" der.

Diyojen “sen benim kölemin kölesisin çünkü dünya benim kölemdir, sen de dünyanın kölesisin” diyerek cevap verir.

Diyojen’in bu yanıtı çok hoşuna giden İskender kendisinden istediğini dilemesini söyler.

Diyojen’in cevabı ise yaşam felsefesine uygundur:

“Gölge etme başka ihsan istemem”.