Gelecek Partisi Büyük Taarruz'u Yürüyüşle kutluyor

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Büyük Taarruz’un 100. Yılı vesilesiyle beraberindeki parti yöneticileri ile birlikte Afyonkarahisar’a gidiyor. Davutoğlu ve partililer Kocatepe’den Zafer Tepe’ye kadar yürüyüş gerçekleştirecek.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Genel Başkan Yardımcıları, PİK Başkanları, Parti Yönetim Kurulu Üyeleri, Kurucular Kurulu Üyeleri, İl Başkanları ve teşkilat mensuplarının katılımlarıyla Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Büyük Taarruz’un 100. Yılı vesilesi ile Afyonkarahisar’da bir dizi temasta bulunacak.

PROGRAMDA ATATÜRK EVİ DE VAR

Program çerçevesinde 17.30'da Afyon girişinde partililer tarafından karşılanacak olan eski Başbakan Davutoğlu, Şuhut'da Atatürk Evi’ni ziyaret edecek. Ardından Kocatepe merasim alanına gelecek olan Davutoğlu ve parti yetkilileri ile partililer Kocatepe’den Zafer Tepe’ye kadar yürüyüş gerçekleştirecekler.

ŞEHİTLİK ZİYARETİ

Afyon’da yerel televizyon kanallarına röportaj verecek olan Davutoğlu’nun sonrasında Yüzbaşı Agah Şehitliği’ni ziyaret edeceği bildirildi. Burada dinlenilecek Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Davutoğlu ve ekibinin Afyon’dan ayrılmaları bekleniyor.

