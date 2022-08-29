  • BIST 3.143,78
  • Altın 1009.787
  • Dolar 18.1838
  • Euro 18.1609
  • Ankara 33 °C
  • İstanbul 31 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 32 °C
»

Gelecek Partisi Büyük Taarruz'u Yürüyüşle kutluyor

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Büyük Taarruz’un 100. Yılı vesilesiyle beraberindeki parti yöneticileri ile birlikte Afyonkarahisar’a gidiyor. Davutoğlu ve partililer Kocatepe’den Zafer Tepe’ye kadar yürüyüş gerçekleştirecek.
Gelecek Partisi Büyük Taarruz'u Yürüyüşle kutluyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Genel Başkan Yardımcıları, PİK Başkanları, Parti Yönetim Kurulu Üyeleri, Kurucular Kurulu Üyeleri, İl Başkanları ve teşkilat mensuplarının katılımlarıyla Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Büyük Taarruz’un 100. Yılı  vesilesi ile Afyonkarahisar’da bir dizi temasta bulunacak.

PROGRAMDA ATATÜRK EVİ DE VAR

Program çerçevesinde 17.30'da Afyon girişinde partililer tarafından karşılanacak olan eski Başbakan Davutoğlu, Şuhut'da Atatürk Evi’ni ziyaret edecek. Ardından Kocatepe merasim alanına gelecek olan Davutoğlu ve parti yetkilileri ile partililer Kocatepe’den Zafer Tepe’ye kadar yürüyüş gerçekleştirecekler.  

ŞEHİTLİK ZİYARETİ

Afyon’da yerel televizyon kanallarına röportaj verecek olan Davutoğlu’nun sonrasında Yüzbaşı Agah Şehitliği’ni ziyaret edeceği bildirildi. Burada dinlenilecek Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Davutoğlu ve ekibinin Afyon’dan ayrılmaları bekleniyor.
 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Soylu: Biz Erdoğan'ı kaybedersek sadece Türkiye değil etrafımızdaki coğrafya kaybeder23 Ağustos 2022 Salı 20:44
  • AK Parti'li Özhaseki'den CHP'li Arık'a manevi tazminat davası23 Ağustos 2022 Salı 16:33
  • CHP'li Öztrak: Ortak cumhurbaşkanı adayımız 6'lı masada belirlenecektir22 Ağustos 2022 Pazartesi 21:15
  • Yazıcıoğlu'nun abisi BBP muhaliflerinin kurduğu MYP'ye katıldı22 Ağustos 2022 Pazartesi 12:31
  • 6’lı masa ortak aday çıkaracak: İkinci tur 2 Ekim'de22 Ağustos 2022 Pazartesi 09:51
  • Altı muhalefet partisi liderinden ortak açıklama: Cumhurbaşkanı adayımız, herkesin cumhurbaşkanı olacaktır21 Ağustos 2022 Pazar 20:52
  • Muharrem İnce: Türkiye'ye yeni bir seçenek sunuyoruz21 Ağustos 2022 Pazar 15:45
  • Erbakan: İktidarın Suriye ile yakınlaşma çabalarını olumlu bir adım olarak görüyoruz20 Ağustos 2022 Cumartesi 21:42
  • Mustafa Sarıgül'den af çağrısı20 Ağustos 2022 Cumartesi 16:56
  • Ali Babacan, partisinin Niğde il başkanlığı açtı18 Ağustos 2022 Perşembe 22:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti