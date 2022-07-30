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Gelecek Partisi'nden Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yeşil ışık

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün Üstün, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olma ihtimaline ilişkin, "Ortak aday olarak verilirse asla kimse karşı çıkmaz. Masada hiçbir problem olacağını düşünmüyorum" dedi.
Gelecek Partisi'nden Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yeşil ışık

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olma ihtimaline ilişkin, CHP liderinin emeklerinin "tüm toplum tarafından bilindiğini" söyleyerek, "Özellikle Ankara, İstanbul seçimleri, İYİ Parti'nin seçimlere girmesinden biliyoruz. Şu andaki diyalogları ile ilgili de biliyoruz. Çıkıp 28 Şubat ile sıkıntılar varken özeleştiride bulunması kıymetli değil mi?" diye konuştu.

Üstün, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için bir araya gelen altı muhalefet partisinin kararı ile Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda "kimsenin bir itirazı olmayacağını" söyledi.

Tele1'de katıldığı programda konuşan Üstün, "Ortak aday olarak verilirse asla kimse karşı çıkmaz. Masada hiçbir problem olacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

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