Gelecek Partisi’nden uyuşturucuyla mücadele çalıştayı

Ahmet Davutoğlu yönetimindeki Gelecek Partisi, Ankara’da “uyuşturucu ile mücadele çalıştayı” düzenliyor.

Gelecek Partisi Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, Sosyal Politikalar Başkanlığı, Kadın Politikaları Başkanlığı ve Gençlik Politikaları Başkanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen “ Uyuşturucu ile mücadele ” konulu çalıştay , 25 Aralık Cumartesi günü gerçekleşecek.

Yenimahalle İvedik’teki Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda cumartesi günü saat 09.00’da başlayacak olan çalıştay akşam 18.00’de sona erecek. Partiden yapılan duyuruda çalıştayın yemekli olduğu bildirildi.

ANNELER KONUŞUYOR

GP Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Selçuk Özdağ, uyuşturucunun toplumsal yaralardan biri olduğunu belirterek "Uyuşturucuya yakalanan çocukları kurtarmak, uyuşturucunun Türkiye’de bulunur olmasını engellemek noktasında bizler Gelecek Partisi olarak, uyuşturucu müptelası gençlerin annelerini, babalarını konuşturmanın daha önemli olduğunu düşündük" dedi.

KORKUNÇ SAYI

Özdağ şöyle devam etti: "Resmi rakamlarla 1 milyon 700 bin uyuşturucuya yakalanmış yaşlı genç, kadın erkek, evli bekar insan var bu rakamların daha fazla olduğu tahmin ediliyor. Öncelikle uyuşturucu Türkiye’ye kesinlikle girmemeli kimse uyuşturucu bulmamalı ve gençler bu uyuşturucu illetine yakalanmamalı. Bugün itibari ile yakalanmış olanlar ise rehabilite edilmeli, AMATEM’ler çoğaltılmalı, arınma noktalarındaki eksiklikler, tıbbi cihazlara erişim devlet ve Sağlık Bakanlığı tarafından kolaylaştırılmalı. Anayasamız, devlet; sağlıklı bir toplum için insanların sağlıklı yaşamalarını sağlar diyor. 25 Aralık 2021 saat: 10:00’da Ankara Yenimahalle Belediyesi Dört Mevsim Tiyatro Salonunda uzmanlar, anneler konuşacak, bu problemin teşhisini ve tedavi metotlarını anlatacak, ‘Türkiye sağlıklı bir topluma nasıl kavuşur?’ sorularının cevaplarını bulmaya çalışacağız. Bütün basın mensuplarını bu anlamlı çalıştayımıza davet ediyor tüm aileleri duyarlı olmak konusunda gayret sarf etmeye çağırıyoruz.”