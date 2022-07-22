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Geleneksel Ankara evinde yangın

Altındağ'da restoran olarak kullanılan geleneksel tarzda inşa edilmiş iki katlı binada çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.
Geleneksel Ankara evinde yangın

Sakarya Mahallesi Kestane Caddesi’nde restoran olarak kullanılan 2 katlı ahşap binanın çatı kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yükselen alevleri görenler, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve tedbir olarak sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis caddeyi çift taraflı araç geçişine kapattı. Yangın, itfaiyenin çalışması sonucu çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Binada hasara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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