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Gelibolu Yarımadası'nda Çanakkale Zaferi törenlerinin genel provası yapıldı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 18 Mart'ta gerçekleştirilecek törenlerin genel provası yapıldı.
Gelibolu Yarımadası'nda Çanakkale Zaferi törenlerinin genel provası yapıldı

Şehitler Abidesi'nde, tören akış programı çerçevesinde gerçekleştirilen provada, 2. Kolordu Komutanlığında görevli askerler bando eşliğinde geçit töreni ve ardından saygı atışı yaptı. Askeri gemiler ise Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Prova kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, tören alanında incelemelerde bulundu. Gelibolu Yarımadası'nı ziyarete gelenler ise provayı ilgiyle izledi, askerlerle fotoğraf çektirdi.

Kaşdemir, AA muhabirine, "eşsiz zafer"in yıl dönümün törenlerinin son hazırlıklarını yaptıklarını söyledi.

Her yıl olduğu gibi bu sene de ecdadı saygı ve rahmetle anacaklarını belirten Kaşdemir, şöyle devam etti:

"Onların torunları olarak ecdadımızı unutmayacağımızı bir kez daha ifade edeceğiz. Törenlerimiz bu yıl daha anlamlı olacak. Tarihe bir mühür daha vuruyoruz. 107 yıl önce Çanakkale'yi 'geçilmez' yapanlar tarihe bir mühür vurmuşlarsa onların torunları olarak bugün dünyanın en önemli köprülerinden olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nü hizmete açarak tarihe bir mühür daha vuracağız."

Çanakkale'nin herkesin ortak değeri, Türk milletinin göz bebeği olduğunu vurgulayan Kaşdemir, "Herkesin ailesinden, sülalesinden birileri Çanakkale'de şehit ya da gazi olmuştur. Herkesin bir yanı Çanakkale'dir. Çanakkale'yi görmeyen kimsenin kalmamasını istiyoruz." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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