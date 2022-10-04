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Gelin arabasının önünü kesen çocuklara tekmeli saldırı

Gelin arabasının önünü kesen çocuklara tekmeli saldırı
​​​​​​​Sultanbeyli'de gelin arabasının önünü kesmeye çalışan yaşı küçük çocuklar, tekmeli ve tokatlı saldırıya uğradı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Mimarsinan Mahallesi’nde meydana geldi. Düğün konvoyundaki araçtan inen kişi, gelin arabasının önünü kesmeye çalışan yaşı küçük çocuklara tokat attı, ardından tekmeledi. Tekme atılan bir çocuk yere düştü. Yerden kalkan çocuk ve diğerleri koşarak tekrar gelin arabasını yakalamaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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