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Gelin ile damadın çevresinde drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza

Gelin ile damadın çevresinde drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza
Antalya'da gelin ve damadın çevresinde otomobiliyle drift yapan Musa K.'ye 9 bin 125 lira ceza kesildi, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Drift anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde düğün konvoyunda otomobilden inen gelin ile damat kavşakta yolun ortasına geldi. Konvoyun arasından geldiği tahmin edilen ve polisin ceza yazmaması için plakaları sökülen otomobilin sürücüsü, gelin ile damadın çevresinde drift yaptı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Polis, drift yapan kişinin Musa K. olduğunu belirledi. Musa K.'ya 9 bin 125 lira ceza uygulanırken, ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu, aracı ise trafik otoparkına çekildi.

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