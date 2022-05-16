  • BIST 2.418,22
  • Altın 900.808
  • Dolar 15.5587
  • Euro 16.227
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 15 °C
»

Gelincik tarlaları fotoğraf tutkunlarını kendilerine çekti

Tekirdağ'da tarlaları kırmızıya bürüyen gelincik çiçekleri, güzellikleriyle fotoğraf tutkunlarını kendilerine çekiyor.
Gelincik tarlaları fotoğraf tutkunlarını kendilerine çekti

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen gelincikler güzel görüntüler oluşturuyor.

Doğanın uyanışını simgeleyen gelinciklerin, fotoğraf tutkunlarını cezbettiğini vurgulayan Tekirdağ Fotoğraf Derneği Başkanı Güven Çelik, AA muhabirine Tekirdağ'ın her zaman doğal güzellikleriyle bir çekim alanı oluşturduğunu söyledi.

Çelik, doğanın sunduğu güzellikleri çektikleri fotoğraflarla ölümsüzleştirdiklerini belirterek, "Fırsat buldukça kendimizi doğaya atıyoruz. Birbirinden güzel fotoğraflar ortaya çıkıyor. Doğa o kadar güzel ki kendimizden ayrı bir şey katmaya gerek kalmıyor, güzel kareler yakalıyoruz. Bu güzellikler fotoğraf tutkunlarının değerlendirmesi gereken yerler olduğunu düşünüyorum." diye konuştu. 

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu da Tekirdağ'da baharın gelişiyle tarlalarda renk cümbüşü yaşandığını dile getirdi. 

Hacıoğlu, kentin her mevsim ayrı güzelliklere büründüğünü ifade ederek, "Kanolaların sarı tonlarından sonra şimdi de gelincikler kentteki tarlaları kırmızıya boyadı. Gelincikler vatandaşların ve fotoğraf meraklılarının ilgisini çekiyor. Fotosafari tutkunları da bu yüzden sık sık Tekirdağ'a gezmeye geliyor. Doğanın sunduğu bu görsel şöleni herkesin gelip görmesini isteriz." dedi.

FOTO GALERİ

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kaybolan 86 yaşındaki kadın 20 saat sonra bulundu14 Mayıs 2022 Cumartesi 20:38
  • Büyükçekmece’de motosikletli kadın, çocuğa çarpacağı iddiası ile darbedildi14 Mayıs 2022 Cumartesi 19:40
  • Seyreltme yapılan ormandaki iş makinesi alev alarak küle döndü14 Mayıs 2022 Cumartesi 19:40
  • Ovit Dağı Geçidi'nin 6 aydır kapalı olan kısmının açılması için çalışma yapılıyor14 Mayıs 2022 Cumartesi 10:30
  • Otobüs durağına dalan otomobilin sürücüsü yaralandı12 Mayıs 2022 Perşembe 22:02
  • Arnavutköy'de elektrikteki patlamalara aldırış etmeden kapıdan çıktılar12 Mayıs 2022 Perşembe 21:54
  • Hayvanlarını otlatan çoban, merada ölü bulundu12 Mayıs 2022 Perşembe 20:56
  • Soma'daki orman yangınında 1 hektar alan tahrip oldu12 Mayıs 2022 Perşembe 19:57
  • Kapağı çalınan rögara düşen koyunu itfaiye kurtardı12 Mayıs 2022 Perşembe 17:05
  • Murat Küçük son yolculuğuna uğurlandı12 Mayıs 2022 Perşembe 17:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti