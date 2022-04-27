"Gelinlik yerine forma giyen" kızlar namağlup şampiyonluğa ilerliyor

Erken yaşta evliliğin yaygın olduğu Ağrı'da, "Kızlarımız erken yaşta gelinlik yerine forma giysin" sloganıyla kurulan futbol kulübünde top koşturan kızlar, Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Lig N Grubu'nda namağlup olarak şampiyonluğa ilerliyor.

Ağrı'da küçük yaşta evlilikleri önlemek amacıyla 2016 yılında kurulan ve çoğunluğu köylerden gelen kız sporculardan oluşan Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, başarılarıyla dikkati çekiyor. Nüfusun büyük bölümü kırsalda yaşayan kentte, köylerinden gelip il merkezindeki okullarda eğitimlerine devam eden kızlar, takımda oynadıkları başarılı futbolla, önceden çeşitli sebeplerden futbol oynamalarına karşı çıkan ailelerinin de desteğini aldı.

Dört yıl önce davet edildikleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan başarı plaketi alarak herkesi gururlandıran futbolcular, TFF Kadınlar 3. Lig N Grubu'nda mücadele ediyor. Yaşıtlarına örnek olup adeta "futbol erkek sporudur" algısını yıkan kız futbolcuların kentteki maçlarını artık tribünden izleyen anne ve babalar da çocuklarına destek oluyor.

Ligde son olarak kendi evinde karşılaştığı Muş Alpaslan Spor'u 4-0 yenen ASP Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, 7 maçta 6 galibiyet ve bir beraberlik alarak 19 puanla gruplarında namağlup liderliklerini sürdürüyor.

"Kızlarımız erken yaşta gelinlik yerine forma giysin"

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörü Halit Çelen, AA muhabirine, 6 yıldır kadın futbol takımını çalıştırdığını söyledi.

Kulübün "Kızlarımız erken yaşta gelinlik yerine forma giysin" sloganıyla kurulduğuna işaret eden Çelen, şunları kaydetti:

"Kızlarımızla iyi çalışıyoruz. Ağrı'daki iklim şartları ve imkanları da göz önünde bulundurduğumuzda kadın futbol takımının bu dereceye kadar ilerlemesine katkı sağlamışsak ne mutlu bize. Şimdilik 20 sporcumuz var ve 6 yılda 100'den fazla sporcu yetiştirdik. Sporcularımızın bir kısmı diğer takımlara transfer oldu. Bizimle futbol oynamaya devam edenler ve üniversite okuyanlar da var. Aileler konusunda ilk başlarda biraz sıkıntılar yaşadık ama artık aileler de bize destek vermeye çalışıyor. Bazı futbolcularımızın ailelerinin gelip tribünde bizi desteklemelerinden gurur duyuyoruz."

Çelen, adım adım şampiyonluğa gittiklerini ve seneye bir üst ligde mücadele etmek istediklerini dile getirerek, takımın kuruluş amacının erken yaşta evliliği önlemek ve çocukları spora kazandırmak olduğunu anımsattı.

"Kızıma destek veriyorum, inşallah daha güzel yerlere gelir"

Futbolculardan Tülin Oğur'un babası Alaeddin Oğur ise ilk başta futbol oynamasına karşı çıktığı kızına artık ailece destek olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İlk başta kızımın futbol oynamasını istemedim. Kızımda ısrarla 'baba ben futbol oynayacağım' dedi. Sonrasında annesi de kızına destek verince ben de kızımın arkasında durdum. Kızıma destek veriyorum, inşallah daha güzel yerlere gelir. Birkaç defadır stadyuma gelip kızımın maçlarını izliyorum ve bugün de kızımı mutlulukla izledim. Ülkemizde ve Ağrı'da bu tür kadın futbol kulüplerine ihtiyaç var. Her zaman kızların özgür olmasını istiyorum. Kızlar neden futbolda da iyi bir yere gelmesin. Erkek futbolcu oluyorsa kız neden olmasın? Kızımla gurur duyuyorum."

Namağlup şampiyonluğa giden kız sporcular futbol oynamaktan memnun

Futbolcu Tülin Oğur ise ailesinin kendisine destek vermesinden mutlu olduğunu belirterek, kızlara daha çok spora yönelmeleri çağrısında bulundu.

Sporculardan Sakine Acar, küçükken köylerinde hayvanlarının bakımını üstlendiklerini ve boş zamanlarını futbol oynamakla geçirdiklerini anlattı.

Reyhan Kahraman da futbolu çok sevdiğini dile getirerek, "İkizim Rezan ile aynı takımda oynuyoruz. Küçükken köyde de çok futbol oynardık. Futbola olan ilgimizden dolayı Ağrı Spor Lisesini kazandık. 8 yıldır futbol oynuyorum. 2. Lig'e çıkmayı hedefliyoruz. Milletin söylediği sözlerle baş ederek takımımızla namağlup ilerliyoruz. Kadın Mili Takımı'na gitmek istiyorum. Alex Morgan ve Türkiye'de Beşiktaş'ta oynayan Yağmur Uraz'ı örnek alıyorum." dedi.