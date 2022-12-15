Gelir İdaresi Başkanlığı 2 bin Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapacak

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2023 yılında yapılacak olan personel alımı ile ilgili 2 bin Gelir Uzman Yardımcısı alacağını açıkladı.

İlan.gov.tr adresinde yayınlanan ilana göre Gelir İdaresi Başkanlığı, 2023 yılında yapılacak olan personel alımı ile ilgili 2 bin personel alacağını duyurdu. Başvuru yapacak adaylar, öncelik sırasına göre en fazla beş il tercih edebilecek. Adayların tercih ettikleri illerden, hangi ilin yazılı sınavına gireceği, KPSS (A) puanı esas alınarak yapılan başarı sıralamasına göre tespit edilecek.

ANKARA İÇİN TOPLAM 100 PERSONEL ALINACAK

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Ankara ili için; Ankara Merkezden 49, Kahramankazan İlçesinden 17, Çubuk ve Polatlı ilçesinden 10, Bala ve Çamlıdere İlçelerinden 1, Beypazarı İlçesinden 2, Elmadağ ve Haymana İlçesinden 3 ve Şereflikoçhisar İlçesi’nden 4 olmak üzere toplamda 100 Gelir Uzman Yardımcısı Alınacak.

BAŞVURU TARİHİ 10 OCAK 2023

Sınav başvuru tarihi 10 Ocak 2023 Salı günü başlayıp, 19 Ocak 2023 Perşembe günü saat 17.30'da sona erecek.

SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

Gelir Uzman Yardımcısı sınavına girebilmek için belirtilen şartlar ise metinde şöyle yer alıyor: “En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak. 01.01.2023 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1988 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak). Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak. ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının birinden KPSS (A) P48 türünden 70 ve üzeri puan almış olmak. Belirtilen süre içinde başvuru yapmış olmak.”

YAZILI SINAV 19 ŞUBAT 2023 PAZAR GÜNÜ

Gelir Uzman Yardımcısı alımında sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri ve sınav giriş yerleri sınav tarihinden 10 gün önce Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yayınlanacak. Sınava girmeye hak kazanan adaylar 19 Şubat 2023 Pazar günü saat 10.00'da Ankara yazılı sınav olacak.

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