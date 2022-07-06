Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan satılık Çankaya’da 5 dönüm arsa

Gelir İdaresi Başkanlığı, sahibinin vergi borcundan dolayı Çankaya Alacaatlı Mahallesi'nde bulunan 5 bin metre karelik arsayı satışa çıkardı. Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan satılık Çankaya’da 5 dönüm arsanın rayiç değeri 10 milyon TL.