Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan satılık Çankaya’da 5 dönüm arsa

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı, sahibinin vergi borcundan dolayı Çankaya Alacaatlı Mahallesi'nde bulunan 5 bin metre karelik arsayı satışa çıkardı.
Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan satılık Çankaya’da 5 dönüm arsanın rayiç değeri 10 milyon TL.
Satış işlemini Ankara Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı ostim Vergi Dairesi Müdürlüğü yapıyor.
İlanın detayları için TIKLAYIN.
www.gazeteilksayfa.com
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.