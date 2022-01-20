Gemi ve yat sektörü geçen yıl 1,6 milyar dolarlık ihracat yaptı

Gemi ve yat sektörü ihracatı, geçen yıl 2020'ye göre yüzde 18,3 artarak 1 milyar 626,4 milyon dolara yükseldi. Sektörün 2021'de en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke 530,8 milyon dolarlık dış satım ile Norveç oldu.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı geçen yıl 2020'ye göre yüzde 32,9 artarak 225 milyar 367,7 milyon dolara yükseldi.

Gemi ve yat sektörü ihracatı da 2020'deki 1 milyar 375 milyon dolar seviyesinden geçen yıl 1 milyar 626,4 milyon dolara yükseldi.

2021 yılında Türkiye'nin 36 kentinden ürün ihraç eden gemi ve yat sektörünün bu dönemdeki toplam ihracatının 757,2 milyon dolarını Yalova gerçekleştirdi. Bu rakam, sektörün toplam ihracatının yüzde 47'sine denk geldi.

Yalova'nın ardından en fazla gemi ve yat ihracatı gerçekleştiren diğer kentler ise 696 milyon dolarla İstanbul, 63,4 milyon dolarla İzmir ve 49,6 milyon dolarla Bursa olarak sıralandı.

En fazla ihracat Norveç'e

Gemi ve yat sektörünün 2021'de en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke Norveç oldu. Norveç'e 530,8 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Norveç'i, 188,5 milyon dolarla Rusya, 100,3 milyon dolarla Çin, 99,9 milyon dolarla Malta ve 58,4 milyon dolarla Fransa takip etti.

Ülkelere göre sektörün dış satım hacmindeki değişime bakıldığında, miktar bazında en fazla ihracat artışı 164,7 milyon dolarla Norveç'e oldu.

894,8 milyon dolarlık gemi ihraç ettik

Gemi ve yat sektörünün alt kalemlerine bakıldığında, geçen yıl sektörün ihracatına en büyük katkıyı 894,8 milyon dolarla gemi sanayisi yaparken, bunu 225,1 milyon dolarla yat, tekne ve bot ihracatı takip etti.

2021'de 181,2 milyon dolarlık feribot, 155,8 milyon dolarlık römorkör, 102,2 milyon dolarlık deniz tankeri, 53,1 milyon dolarlık gemi yan sanayi ihracatı gerçekleşti.

Geçen yıl 14,2 milyon dolarlık da bu sınıflandırmalara dahil olmayan diğer deniz araçları ihracatı yapıldı.