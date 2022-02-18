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Genç gülleci Ali Peker'in ilk hedefi Avrupa şampiyonluğu

Gülle atmada yaş kategorilerinde katıldığı şampiyonalarda 10 Türkiye, 1 Balkan şampiyonluğu bulunan 17 yaşındaki Ali Peker, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.
Genç gülleci Ali Peker'in ilk hedefi Avrupa şampiyonluğu

Gülle atma branşında yaş kategorilerinde düzenlenen şampiyonalarda 10 Türkiye, 1 Balkan şampiyonluğu bulunan 17 yaşındaki Uşaklı sporcu Ali Peker, bu yıl temmuz ayında düzenlenecek 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan atletizm antrenörü Çağrı Oflaz öncülüğünde 2018'de gerçekleştirilen okul seçmelerinde keşfedilen genç sporcu, yıldızlar ve 16 yaş altı kategorilerinde katıldığı müsabakalarda 10 Türkiye şampiyonluğu yaşadı.

Milli formayı ilk kez geçen yıl ağustos ayında Sırbistan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda giyen Ali Peker, burada da 18 yaş altı kategoride 19,97 metrelik atışıyla Türkiye rekoru kırarak şampiyon oldu.

Genç sporcu, bu yıl temmuz ayında İsrail'de düzenlenecek 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez milli formayı giyecek. Ali Peker, milli takıma seçilmesi halinde ağustos ayında Kolombiya'da düzenlenecek 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda da yarışacak.

"En büyük hedefim Dünya şampiyonluğu"
Eğitimine Uşak Spor Lisesinde devam eden ve çalışmalarını Çağrı Oflaz eşliğinde Uşak Bir Eylül Stadyumu'nda sürdüren Ali Peker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli formanın heyecanını ve gururunu yaşamanın bambaşka bir duygu olduğunu söyledi.

Şampiyonalarda en iyi şekilde Türkiye'yi temsil etmeyi istediğini belirten Peker, "Birincilik kürsüsüne çıkarak İstiklal Marşı'nı okutup, Türk bayrağını dalgalandırmak istiyorum. Eğer Avrupa Şampiyonası'nda bir başarı alabilirsem, Dünya Şampiyonası'na da bir kapı açılacak. En büyük hedefim de Dünya şampiyonluğu. Orada ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Dünya Şampiyonası benim için gerçekten büyük bir hedef. Başarabilirsem eğer çok mutlu olacağım." diye konuştu.

Şampiyonlukların kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Peker, "Bir şeyleri başarabilmek beni mutlu hissettiriyor. İnşallah bu başarıların devamını getireceğim. Yaptığım spor fedakarlık isteyen bir şey. Bu sporla uğraşanlara da şunu söyleyebilirim. Vazgeçmeyin, bırakmayın, azmedin. İnanmak başarmanın yarısıdır." ifadelerini kullandı.

Antrenör Çağrı Oflaz da sporcunun performansının çok iyi olduğunu ve verdikleri emeklerin karşılığını göreceklerine inandığını kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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