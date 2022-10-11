Genç kick boksçu Çetin Karapınar Dünya Şampiyonu

Milli sporcu Çetin Karapınar, İtalya'da düzenlenen Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Konya'da, 9 yıl önce seyrettiği "Çelik Yumruklar" filminden etkilenerek, kick boksa başlayan 17 yaşındaki milli sporcu Çetin Karapınar, katıldığı müsabakalardan elde ettiği derecelerin yanı sıra İtalya'da katıldığı Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda şampiyon oldu.

"Her gencin bir hedefi olmalı"

AA'nın aktardığına göre; Karapınar, izlediği filmden sonra kendi kendine antrenmanlar yaptığını, daha sonra ailesinin desteğiyle Selçuklu Belediyespor Kulübü'ne başladığını belirtti.

Karapınar, yaşıtlarına spor yapmaları için tavsiyede bulundu:

"Bence bütün gençler bir spora başlamalı ve bu heyecanı tatmalı. Bence her gencin bir hedefi olmalı. Benim bundan sonraki hedefim, olimpiyatlarda derece yapmak. Selçuklu Belediyespor Kulübü'ne, antrenörümüz Mevlüt Aker'e ve Konya Spor Lisesi'ne teşekkür ediyorum."