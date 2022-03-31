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Genç ve yıldız milli eskrimciler, Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası'nda 29 milli sporcu piste çıkacak.
Genç ve yıldız milli eskrimciler, Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dubai'de 2-10 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda 102 ülkeden 1700 sporcu, kılıç, flöre, epe ve takım müsabakalarında mücadele edecek.

Şampiyonaya katılacak milli sporcular ve maç programı şöyle:

2 Nisan Cumartesi:
Genç kadınlar kılıç: Begüm Alkaya, Nisanur Erbil, Nil Güngör

Genç erkekler kılıç: Tolga Aslan, Muhammed Furkan Kalender, Adem Doruk Küpeli, Alkım Öztürk

3 Nisan Pazar:
Yıldız kızlar kılıç: Begüm Alkaya, Alara Çermen, Nil Güngör

Yıldız erkekler kılıç: Tolga Aslan, Kerem Çağlayan, Adem Doruk Küpeli

4 Nisan Pazartesi:
Genç kadınlar kılıç takım

Genç erkekler kılıç takım

5 Nisan Salı:
Genç kadınlar flöre: Nazlı Ceren Alioğlu, Almıla Birçe Durukan, Alisa İsbir, Melike Taşdelen

Genç erkekler flöre: Can Alkış, Alp Eyüpoğlu, Utku Özyalçın

6 Nisan Çarşamba:
Yıldız kızlar flöre: Fatima Zehra Anbarlılar, Almıla Birçe Durukan, Alisa İsbir

Yıldız erkekler flöre: Poyraz Ege İlman, Tan Sezer, Kayhan Sırmacı

7 Nisan Perşembe:
Genç kadınlar flöre takım

Genç erkekler flöre takım

8 Nisan Cuma:
Genç kadınlar epe: Aleyna Ertürk, Kayra Naz Özcan, Damlanur Sönmüş, Berra Sonyüksek

Genç erkekler epe: Emir Akal, Halis Efe Elibol, Cengizhan Öner

9 Nisan Cumartesi:
Yıldız kızlar epe: Aleyna Ertürk, Kayra Naz Özcan, Berra Sonyüksek

Yıldız erkekler epe: Halis Efe Elibol, Murat Meriç, Yalgın Yeter

10 Nisan Pazar:
Genç kadınlar epe takım

Genç erkekler epe takım

Kaynak: Haber Kaynağı
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