Genç ve yıldız milli eskrimciler, Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dubai'de 2-10 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda 102 ülkeden 1700 sporcu, kılıç, flöre, epe ve takım müsabakalarında mücadele edecek.
Şampiyonaya katılacak milli sporcular ve maç programı şöyle:
2 Nisan Cumartesi:
Genç kadınlar kılıç: Begüm Alkaya, Nisanur Erbil, Nil Güngör
Genç erkekler kılıç: Tolga Aslan, Muhammed Furkan Kalender, Adem Doruk Küpeli, Alkım Öztürk
3 Nisan Pazar:
Yıldız kızlar kılıç: Begüm Alkaya, Alara Çermen, Nil Güngör
Yıldız erkekler kılıç: Tolga Aslan, Kerem Çağlayan, Adem Doruk Küpeli
4 Nisan Pazartesi:
Genç kadınlar kılıç takım
Genç erkekler kılıç takım
5 Nisan Salı:
Genç kadınlar flöre: Nazlı Ceren Alioğlu, Almıla Birçe Durukan, Alisa İsbir, Melike Taşdelen
Genç erkekler flöre: Can Alkış, Alp Eyüpoğlu, Utku Özyalçın
6 Nisan Çarşamba:
Yıldız kızlar flöre: Fatima Zehra Anbarlılar, Almıla Birçe Durukan, Alisa İsbir
Yıldız erkekler flöre: Poyraz Ege İlman, Tan Sezer, Kayhan Sırmacı
7 Nisan Perşembe:
Genç kadınlar flöre takım
Genç erkekler flöre takım
8 Nisan Cuma:
Genç kadınlar epe: Aleyna Ertürk, Kayra Naz Özcan, Damlanur Sönmüş, Berra Sonyüksek
Genç erkekler epe: Emir Akal, Halis Efe Elibol, Cengizhan Öner
9 Nisan Cumartesi:
Yıldız kızlar epe: Aleyna Ertürk, Kayra Naz Özcan, Berra Sonyüksek
Yıldız erkekler epe: Halis Efe Elibol, Murat Meriç, Yalgın Yeter
10 Nisan Pazar:
Genç kadınlar epe takım
Genç erkekler epe takım
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