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Genç yetenekler ikinci döneme hazır

Genç tiyatrocu adayları için Yenimahalle Belediyesi ve Sadri Alışık Kültür Merkezi işbirliği ile Yenimahalle’de hayata geçirilen ücretsiz konservatuar eğitimlerinin ikinci dönemi başladı.
Genç yetenekler ikinci döneme hazır

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde bulunan Yenimahalle Belediyesi Sadri Alışık Konservatuarı’nda 2 yıl boyunca eğitim alacak olan öğrenciler,  1’inci sınıfın ilk dönemini başarıyla tamamlayarak 2’inci döneme geçiş yaptı.

İLK DÖNEM TAMAMLANDI 

İlk dönem dersleri olan oyunculuk yöntemleri, doğaçlama,  oyunculuk temel teknikleri, dünya tiyatro tarihi, diksiyon, şan, dans derslerini alan öğrenciler, 2’inci dönemde ise temel oyunculuk, role hazırlık, dünya tiyatro tarihi, metin inceleme, diksiyon, şan ve dans dersleri eğitimi alacak.

Eğitimlerin sonunda mezun öğrenciler, Çolpan İlhan ve Sadri Alışık Tiyatrosu kadrosunda oyuncu olarak performanslarını sergileme imkânı bulacak.

GELECEĞİN SANATÇILARI 

Oyuncu adaylarına başarılar dileyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Konservatuarımızda 2 uygulama, 2 teorik, 2 etüt sınıfı, kütüphane, dans ve müzik odası bulunuyor. Burada geleceğin sanatçılarını yetiştiriyoruz. Yüzlerce başvuru oldu ve genç yeteneklerin aralarından 30 kişi seçildi. İnanıyorum ki içlerinden usta oyuncular çıkacak ve biz de onlarla gurur duyacağız” dedi.

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