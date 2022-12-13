Ankara Uluslararası Batıkaradeniz Birliği Genel Başkanı Tuncay Gençer’den ‘kömür karası’ renginde Togg talebi geldi. Gençer, “Togg’a kömür karası yakışır” dedi.

Ankara Uluslararası Batıkaradeniz Birliği Genel Başkanı Tuncay Gençer, Togg için Filyos Projesi dahilinde ‘akıl işi değil, gönül işi’ diyerek yoğun mesai harcadıklarını söyledi. Projenin Bursa Gemlik’te faaliyete geçtiğini belirten Gençer, Batı Karadeniz olarak gururlandıklarını ve sipariş gününü beklediklerini dile getirdi.

DEĞER KATACAĞINA İNANIYORUZ

Gençer, yerli otomobil Togg’un Türkiye’nin güzide mekanları ile özdeşleşen renklerini büyük bir coşku ile takip ettiklerini belirterek, “ANKABİR Bileşenlerini oluşturan, yedi ilimizin, Ankara'da konuşlu bulunan İl STK Başkanlarının da tam mutabakatı ile mütevazi ve Devletine bağlı insan yapısı ile tanınan Bölgemize has "Kömür Karası" renginin TOGG a çok yakışacağına ve ayrı bir değer katacağına yürekten inanmaktayız. Bu mânâda Bölgemize özel önem veren Sayın Cumhurbaşkanımıza, bu talebimizi sizlerin aracılığı ile iletmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu talebimize teveccüh göstereceğine inancımızın tam olduğunu yinelemek isterim” dedi.