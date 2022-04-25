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Gençler atalarının izinde Conkbayırı'na yürüyor

Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen 5 kilometrelik "57. Alay Vefa Yürüyüşü", Gelibolu Yarımadası'ndaki Kocadere Köyü Kamp Alanı'ndan başladı.
Gençler atalarının izinde Conkbayırı'na yürüyor

Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. yılı anma törenleri kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "57. Alay Vefa Yürüyüşü" başladı.

Tarihi Gelibolu Yarımadası Kocadere Köyü Kamp Alanı'nda, şafak vakti şehitlere saygı için top atışı gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eceabat Gençlik Konukevi'ne gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlere sahurda "yarma çorbası" ikram etti.

İkram sırasında gazetecilere açıklama yapan Kasapoğlu, Çanakkale Kara Savaşları Zaferi’nin 107. yılında 57. Alayı yad etmek için toplandıklarını belirtti.

Bakan Kasapoğlu, Çanakkale ruhunu, 57. Alayın fedakarlığını diri tutmanın önemli misyonlarından biri olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Sarıkamış'ta, Zafertepe'de, Dumlupınar'da varsak, hamdolsun gençlerimizle birlikte, ülkemizin dört bir yanından gelen gençlerimizle birlikte her yıl 57. Alay yürüyüşünde bir aradayız. Bu ruhu diri tutma ve bu kutsal emaneti yarınlara güçlü bir şekilde taşıma adına buradayız. Gençlerimizin tarih bilincini, gençlerimizin vefa bilincini diri tutma adına buradayız. Şükürler olsun, her daim gençlerimizle birlikte bu çalışmalarımızın ne kadar anlamlı ve ne kadar gençlerimiz açısından heyecan verici olduğunu görüyoruz. Binlerce gencimizi her yıl ağırlayan bir mekanda buluşmanın sevinci içerisindeyiz. Ramazan ikliminde, ramazanın ruhuna uygun bir buluşmayı da gerçekleştiriyoruz."

Ecdatlarının yadigarını taşıma adına da buluştuklarını dile getiren Kasapoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitleri ve vefat etmiş gazileri rahmetle yad ettiğini söyledi.

Yürüyüş sabah namazıyla başladı
Çorba ikramından sonra, çifte sela ve ezan okundu. Daha sonra Bakan Kasapoğlu ile gençler, birlikte sabah namazı kılıp yürüyüşe geçti.

Etkinliğe Türk öğrencilerin yanı sıra askeri okul öğrencileri, izciler, gençlik merkezinden öğrenciler ile milli sporculardan oluşan yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Kocadere Köyü Kamp Alanı'ndan başlayan yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüş, Conkbayırı'nda sona erecek.

Yürüyüşte Çanakkale Kara Savaşları Zaferi'nin 107. yılına ithafen 107 metrelik Türk bayrağı da açıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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