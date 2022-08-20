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Gençler, "GNS" ile İstanbul'u gezmenin sefasını sürüyor
Gençler, "GNS" ile İstanbul'u gezmenin sefasını sürüyor
Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan "Genç Ne Sever?" projesi kapsamında İstanbul'a gelen gençler KYK yurtlarında ücretsiz konaklıyor, onlarca müzeyi ücretsiz ziyaret edebiliyor.
20 Ağustos 2022 Cumartesi 05:37
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.