  • BIST 3.020,20
  • Altın 1015.661
  • Dolar 18.0833
  • Euro 18.1498
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 19 °C
» »

Gençler, "GNS" ile İstanbul'u gezmenin sefasını sürüyor

Gençler, "GNS" ile İstanbul'u gezmenin sefasını sürüyor
Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan "Genç Ne Sever?" projesi kapsamında İstanbul'a gelen gençler KYK yurtlarında ücretsiz konaklıyor, onlarca müzeyi ücretsiz ziyaret edebiliyor.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Gençler, "GNS" ile İstanbul'u gezmenin sefasını sürüyor
Gençler, "GNS" ile İstanbul'u gezmenin sefasını sürüyor
Elazığlı kadınlar ekmeklerini devletin tahsis ettiği arazide kazanıyor
Elazığlı kadınlar ekmeklerini devletin tahsis ettiği arazide kazanıyor
Elazığlı kadınlar ekmeklerini devletin tahsis ettiği arazide kazanıyor
Elazığlı kadınlar ekmeklerini devletin tahsis ettiği arazide kazanıyor
Marmara Depremi'nde yıkıntıların arasında objektifleriyle görev yaptılar
Marmara Depremi'nde yıkıntıların arasında objektifleriyle görev yaptılar
Daskyleion Antik Kenti'nin görünürlüğü surların ortaya çıkmasıyla artacak
Daskyleion Antik Kenti'nin görünürlüğü surların ortaya çıkmasıyla artacak
Yangında zarar gören Balıklı Rum Hastanesi yılbaşına kadar eski haline getirilecek
Yangında zarar gören Balıklı Rum Hastanesi yılbaşına kadar eski haline getirilecek
Son Eklenen Videolar
4 bin yıl önce pastırmanın atası kurutulmuş et tüketiliyordu
4 bin yıl önce pastırmanın atası kurutulmuş et tüketiliyordu
Ukrayna'nın Marganets şehrine düzenlenen saldırılarda 10'dan fazla kişi öldü
Ukrayna'nın Marganets şehrine düzenlenen saldırılarda 10'dan fazla kişi öldü
Kahta Kalesi 17 yıl sonra kapılarını ziyaretçilerine açtı
Kahta Kalesi 17 yıl sonra kapılarını ziyaretçilerine açtı
Marmaris'te geçen seneki yangında zarar görenler yeni evlerine kavuşuyor
Marmaris'te geçen seneki yangında zarar görenler yeni evlerine kavuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un test sürüşünü yaptığı anların videosunu paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un test sürüşünü yaptığı anların videosunu paylaştı
Marmaris'te geçen seneki yangında zarar görenler yeni evlerine kavuşuyor
Marmaris'te geçen seneki yangında zarar görenler yeni evlerine kavuşuyor
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti