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Gençler istedi, Bakan Akar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gençlerle bir araya geldiği programda, "Reis'i ara" sloganları üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayıp gençlerle görüştürdü.
Gençler istedi, Bakan Akar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı

Bakan Akar, AK Parti'nin Çanakkale Gençlik Merkezi'ndeki, "İlk Oyum Erdoğan’a İlk Oyum AK Parti"ye programına katıldı.

Gençlerle bir araya gelen ve sorularını yanıtlayan Bakan Akar, salondakilerin "Reis’i ara" sloganlarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.

Akar ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra gençlere hitap etti.

Programa katılan gençlere sevgilerini ileterek sözlerine başlayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Buluşmanın, Çanakkale için yeni bir dirilişe, uyanışa vesile olmasını diliyorum. Dönemimiz içinde, 20 yılda Çanakkale, AK Parti iktidarı ile Cumhur İttifakı ile çok ciddi yatırımlara şahit oldu. Bunun da taç noktasındaki en önemli yatırımı 1915 Çanakkale Köprüsü olmuştur. Bu köprü ile Avrupa, Asya birbirine çok daha farklı bir şekilde bağlanmıştır. Feribotlarla orada yaşanan çileleri gayet iyi bilen biri olarak Çanakkaleli kardeşlerim, artık 2023'te özellikle sadece şu köprüyü, İzmir yollarını anlatsalar yeter. Alt yapısı ile üst yapısı ile Çanakkale 'yol medeniyettir' diyenlerin en önemli zenginliğidir."

Sözlerinin sonunda gençlere bir kez daha selamlarını ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının hayırlı olması temennisinde bulundu.

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