Pursaklar Belediyesi Engelliler Sosyal Tesisi'nin özel gereksinimli gençlerin kişisel yeteneklerini geliştirmek amacıyla Kapalı Spor Salonunda profesyonel eğitmenler eşliğinde spor eğitimi veriyor.
Engelliler Sosyal Tesisi'ne gelerek çeşitli etkinliklerle farklı spor branşları ve sosyal aktivitelere katılan özel gereksinimli gençler, yeşil sahalarda becerilerini sergileyerek keyif dolu bir gün geçirmenin mutluluğunu doyasıya yaşadı.
ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLENİYOR
Engelliler Sosyal Tesisi eğitmenlerince, özel gereksinimli bireylerin enerjilerini atmaları için çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “İmkânsız olarak görülen aktiviteler, eğitmenlerimizce etkinlik kapsamında uygulanarak özel gereksinimli bireylerimizin gelişim sağlamalarına olanak sağlıyoruz. Hayata daha sağlam tutunabilmeleri için onları, bu tür faaliyetlerle buluşturmaya devam edeceğiz’’ dedi.
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