  • BIST 3.247,22
  • Altın 986.341
  • Dolar 18.3167
  • Euro 18.1875
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 20 °C
»

Gençler Yeşil Sahalarda 

Pursaklar Engelliler Sosyal Tesisinde özel gereksinimli gençler, hem birlikte olmanın tadını çıkarıyor hem de çeşitli etkinliklerle keyif dolu dakikalar geçirmeye devam ediyor. 
Gençler Yeşil Sahalarda 

Pursaklar Belediyesi Engelliler Sosyal Tesisi'nin özel gereksinimli gençlerin kişisel yeteneklerini geliştirmek amacıyla Kapalı Spor Salonunda profesyonel eğitmenler eşliğinde spor eğitimi veriyor. 
Engelliler Sosyal Tesisi'ne gelerek çeşitli etkinliklerle farklı spor branşları ve sosyal aktivitelere katılan özel gereksinimli gençler, yeşil sahalarda becerilerini sergileyerek keyif dolu bir gün geçirmenin mutluluğunu doyasıya yaşadı. 

ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLENİYOR 

Engelliler Sosyal Tesisi eğitmenlerince, özel gereksinimli bireylerin enerjilerini atmaları için çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “İmkânsız olarak görülen aktiviteler, eğitmenlerimizce etkinlik kapsamında uygulanarak özel gereksinimli bireylerimizin gelişim sağlamalarına olanak sağlıyoruz. Hayata daha sağlam tutunabilmeleri için onları, bu tür faaliyetlerle buluşturmaya devam edeceğiz’’ dedi.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TFF binasına silahlı saldırı şüphelisi itiraz üzerine tutuklandı20 Eylül 2022 Salı 09:46
  • Milli Takım'ın başına geçecek mi? TFF'den Sergen Yalçın açıklaması20 Eylül 2022 Salı 09:00
  • Bosphorus Cup, 22-25 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek20 Eylül 2022 Salı 08:26
  • MKE Ankaragücü'nde galibiyet sevinci yaşanıyor19 Eylül 2022 Pazartesi 16:17
  • Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı19 Eylül 2022 Pazartesi 15:51
  • Resmen açıklandı! İşte Volkan Demirel'in yeni adresi19 Eylül 2022 Pazartesi 10:44
  • Mustafa Dağıstanlı hayatını kaybetti19 Eylül 2022 Pazartesi 10:30
  • Galatasaray'da yol ayrımı! Devre arası gidiyor19 Eylül 2022 Pazartesi 09:00
  • A Milli Futbol Takımı aday kadrosunda değişiklik19 Eylül 2022 Pazartesi 08:47
  • Afyonkarahisar'da Arnica 8. Frig Ultra Maratonu başladı17 Eylül 2022 Cumartesi 15:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti