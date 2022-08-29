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Gençlerbirliği, Pendikspor'a yenildi

Spor Toto 1'inci Lig'in 3'üncü haftasında Gençlerbirliği, sahasında konuk ettiği Pendikspor'a 2-1 mağlup oldu.
Gençlerbirliği, Pendikspor'a yenildi

Spor Toto 1'inci Lig'in 3'üncü haftasında Gençlerbirliği, sahasında konuk ettiği Pendikspor'a 2-1 mağlup oldu.

19'uncu dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Barış Alıcı'nın pasıyla arka direkte topla buluşan Ahmet Arda Tuzcu'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

45+2'nci dakikada Thiam'ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Übeyd topu kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

54'üncü dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Kullanılan korner sonrasında Erhan ceza sahası içinde rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Reşat Onur Coşkunses, penaltı noktasını gösterdi.

55'inci dakikada penaltı atışını kullanan Regattin, skora denge getirdi: 1-1.

59'uncu dakikada Pendikspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Regattin ortasını yaptı. Arka direkte müsait durumdaki Kappel'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

81'inci dakikada Gençlerbirliği serbest vuruş kazandı. Aktel'in ortasında ceza sahası içinde İlker Karakaş kafayı vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Pendikspor deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.

 

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