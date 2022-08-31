Gençlerbirliği'nden bayraklı kutlama

Gençlerbirliği’nin A takım ve altyapı oyuncuları, antrenman öncesi bayrak açarak 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.

Spor Toto 1'inci Lig’in 4'üncü haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği’nin A takım ve altyapı oyuncuları, antrenman öncesi bayrak açarak 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı. Başkent ekibinde ayrıca yönetim ve A takım kamp binasına Türk Bayrağı ve Atatürk posteri asıldı.

Başkent ekibi, antrenmana ısınma koşusuyla başladı. Saha kenarına kurulu alanda takım halinde “black roller” ile özel antrenman yapan oyuncular daha sonra yine saha kenarına kurulu istasyonlarda koordinasyon ağırlıklı çalıştı. 5’e 2 top kapma oyunuyla devam eden antrenmanda yarı sahada oynanan çift kale maçla çalışmalar son buldu. Yaklaşık olarak 1 saat 15 dakika süren antrenmanı Gençlerbirliği Başkanı Talip Çankırı ve sportif direktör Emrah Yıldız birlikte izledi.

Gençlerbirliği’nin genç oyuncularından Zafer Göktuğ Erdem 19 yaşına girdi. Takım arkadaşlarının organize ettiği kutlamada kendisi için hazırlanan pastanın mumlarını üfleyen genç oyuncu daha sonra Gökhan Altıparmak’ın elinden doğum günü pastasından yedi. Takım arkadaşları ve personelin kutlamalarını kabul eden Göktuğ, Göztepe maçından alınacak galibiyetin kendisi için en güzel hediye olacağını söyledi.