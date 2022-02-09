Gençlerde 3 şampiyonluk kazanan milli boksör büyüklerde yeni madalyalar peşinde

Kariyerinde gençlerde bir dünya, üç Avrupa şampiyonluğu bulunan Büşra Işıldar, "Şimdiki hedefim bu sene yapılacak 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası. En büyük hedefim, en büyük hayalim ise 2024 Olimpiyatları." dedi.

Kariyerinde gençlerde bir dünya ve üç Avrupa şampiyonluğu bulunan milli boksör Büşra Işıldar, artık büyükler kategorisinde yeni başarılar hedefliyor.

Zayıflamak için başladığı boksta milli takıma yükselen, 2017, 2018, 2019 yıllarında Avrupa şampiyonu olan milli boksör Büşra, 2021 yılında da Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda altın madalya elde etti.

Büşra'nın yeni hedefi ise mart ayında Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de yapılacak 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası ile mayıs ayında İstanbul'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkmak.

"Yıldızlar ve gençleri yenilgisiz tamamladım"

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde Kadın Boks Milli Takımı ile çalışmalarını sürdüren Büşra Işıldar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, boksa 8 yıl önce başladığını söyledi.

Boksa başladığında 110 kilo olduğunu, zamanla kilo verdiğini anlatan Büşra, "Dizimde sakatlık oldu. 4,5 ay önce ameliyat oldum. Hala sakatlığımın tedavisi devam ediyor. Antrenmanlarımda bir problem yok. 1,5 ay fizik tedavi sürecim oldu. 3 ay sonra tam antrenmanlarıma başlayabildim." dedi.

Avrupa şampiyonu olmak için çok çalıştığını vurgulayan Büşra, "2017 yılında Avrupa şampiyonu olduktan sonra kademe kademe ilerledim. Dünya şampiyonu olmak istemiştim. Polonya'da 2021 yılı nisan ayında dünya şampiyonu oldum. Bu yıl büyükler kategorisinde ilk maçımı yapacağım. Yıldızlar ve gençleri yenilgisiz tamamladım. Sırada büyükler kategorisinde Avrupa ve dünya şampiyonası var. Yıldızlar ve gençlerde 3 Avrupa, bir dünya şampiyonluğum var. Şimdiki hedefim bu sene yapılacak 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası. En büyük hedefim, en büyük hayalim ise 2024 Olimpiyatları." ifadelerini kullandı.