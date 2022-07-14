Gençlere "ücretsiz konaklama" hizmeti verecek yurtlarda hazırlıklar tamamlandı

Trakya'daki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları, ücretsiz konaklama hizmetinden yararlanacak gençler için hazırlandı.

Yaz tatilini seyahat ederek değerlendirmek isteyen gençler 81 ilde seçilen KYK yurtlarında ücretsiz konaklayabilecek.

15 Temmuz-1 Eylül arasında ücretsiz konaklamadan faydalanacak gençler için Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki yurtlar hazır hale getirildi.

Edirne'deki Sultan Çelebi Mehmet Yurdunun görevlileri, ortak kullanım alanları ve odalarda temizlik çalışmalarını tamamladı. Edirne'de 1560 öğrenci kapasiteli yurt genç misafirlerini bekliyor.

Kırklareli'nde de 1850 kişi kapasiteli Hundi Hatun Öğrenci Yurdunda temizlenen odalar konaklamaya hazır hazır hale getirdi.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, AA muhabirine, yarın itibarıyla gençleri konaklamaları için yurda kabul edeceklerini söyledi.

Tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Babuşçu, KYK yurtlarını tercih edecek öğrencilere de teşekkür etti.

Babuşçu, gençlerin en iyi şekilde misafir edileceğini kaydetti.

Tekirdağ'daki öğrenci yurtları da konaklayacak gençleri bekliyor.