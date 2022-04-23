Gençlik ve Spor Bakanlığı, Genç Hackathon Yarışması düzenleyecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yazılım geliştirmeye yönelik ilgiyi artırma amaçlı Genç Hackathon Yarışması düzenlenecek.

Yapılan açıklamada, 2022'yi "Gençlik Katılım Yılı" ilan eden Gençlik ve Spor Bakanlığının, gençlerin profesyonel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, inovasyon ve girişimciliğe olan ilgilerini artırmak, üretilen projelerden kazanılacak fayda ile genç istihdamın iyileştirilmesini sağlamak amacıyla bu organizasyonu düzenleyeceği belirtildi.

"Katılımcılığın Dijital Hali" sloganıyla gerçekleştirilecek yarışmada, gençlerin yaşamlarını kolaylaştıracak ve kamu kurumlarının gençler ile olan iletişimini güçlendirecek dijital çözümler aranacak.

Büyük veri analizi çözümlerinden mobil uygulamalara, artırılmış gerçeklik çözümlerinden web platformlarına kadar tüm kurgunun gençlerin hayal gücüne bırakıldığı Genç Hackathon'a tüm genç takımların beklendiği ifade edildi.

Finale kalan 20 takım arasında Ankara Altındağ Spor Salonu'nda 17-18 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek yarışma, kesintisiz 26 saat sürecek. Organizasyonu birinci tamamlayan takıma 15 bin, ikinci olan takıma 10 bin ve üçüncü olan takıma da 5 bin lira ödül verilecek.

Katılmak isteyenlerin başvuru şartları ve ilan metnine "genchackathon.gsb.gov.tr" üzerinden ulaşabileceği bildirildi.