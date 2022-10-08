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Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt personel alımı başvuruları başladı mı?

Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlar için 1200 sözleşmeli personel alacak. Gençlik Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları ne, nasıl başvurulur? Başvuru için gerekli belgeler neler? Alımlar sınavla mı mülakatla mı olacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt personel alımı başvuruları başladı mı?

Kamuda personel alımları sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı 1200 sözleşmeli personel alımı yapacak. Gençlik Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları ne, nasıl başvurulur? Başvuru için gerekli belgeler neler? Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sınavla mı mülakatla mı yapılacak?

YURT YÖNETİM PERSONELİ ALINACAK

Nerelerde istihdam edilecekler?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatına bağlı yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 1200 sözleşmeli personel alıyor. Bakanlıktan yapılan “2022 Yılı Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı Duyurusu”na göre, alımlar için başvurular 10 Ekim yani pazartesi günü başlıyor. Son başvuru tarihi ise 14 Ekim 2022.

Başvurular nasıl yapılacak?

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı adresi üzerinden elektronik ortamda yapacak. Adaylar sözkonusu adresteki “Başvuru İçin Gerekli Belgeler” başlığında belirtilen belgelerini başvuru sisteminde ifade edilen yerlere istenilen formatta yükleyecek.

Kariyer Kapısı adresi üzerinden yapılmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

SÖZLÜ SINAV YAPILACAK

Kazananlar adaylar arasında sözlü sınav yapılarak belirlenecek. 2020 yılı KPSS B grubu P3 puan sırası esas alınarak boş kontenjan sayısının üç (3) katına kadar çağırılacak adaylar arasından sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre, 1200 Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli alımı yapılacak.

Sözlü sınav Ankara’da gerçekleşecek.

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Gazeteilksayfa.com


 

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