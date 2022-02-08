Gençlik ve Spor Merkezi ile Kültür ve Sanat Merkezleri genç yetenekleri keşfediyor

Mamak Belediyesi, bünyesinde bulunan Gençlik ve Spor Merkezi ile Kültür ve Sanat Merkezleri’ndeki kurslarla gençlerin yeteneklerini keşfediyor.

Gençlere yatırımın geleceğe yatırım olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Onlardaki Allah vergisi yetenekleri keşfederek ortaya çıkmasını sağlamak ve geliştirmek bizim görevimizdir. Gençlerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlıyoruz” dedi.

Sporla iç içe bir nesil yetiştiriyoruz

Eğitimden kültüre, spordan sanata pek çok alanda gençlere yapılan bu yatırımlarla birlikte, gençlerin hem kötü alışkanlıklardan uzak durduğunu hem de sporla iç içe bir nesil yetiştiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Yapmış olduğumuz her tesis, her aile merkezi ve daha niceleri gençlerimizin bir fiil hizmetinde. Mamak Belediyesi olarak istiyoruz ki, gençlerimiz en az bir spor dalıyla uğraşsın, bir enstrüman çalsın” diye konuştu.