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Genel kolluk ile özel güvenliğin iş birliğini sağlayan KAAN Projesi'nin kapsamı genişletildi

İçişleri Bakanlığı, KAAN Projesi'nin kapsamının, zincir oteller, havalimanları, AVM'ler, toplu ulaşım alanları, eğitim-öğretim kurumları, şehir hastanelerini de kapsayacak şekilde genişletildiğini bildirdi.
Genel kolluk ile özel güvenliğin iş birliğini sağlayan KAAN Projesi'nin kapsamı genişletildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığınca, özel güvenlik ve kolluk personeli arasında entegrasyonun sağlanması amacıyla 2019'da hayata geçirilen KAAN Projesi kapsamında, ilk etapta İstanbul Esenyurt'taki sitelerde görevli özel güvenlikler ve site yöneticilerine rehberlik edici denetimler ve eğitimler verildi.

Projenin sitelerdeki başarı üzerine İçişleri Bakanlığı projenin kapsamını genişletti. Zincir oteller, havalimanları, AVM'ler, toplu ulaşım alanları, eğitim-öğretim kurumları, şehir hastaneleri ile stratejik binalardaki özel güvenlik görevlileri de proje kapsamına alındı.

Proje, ülke genelinde, 52 bin 752 noktada, 200 bin 207 özel güvenlik görevlisi, 23 bin 388 genel kolluk personeli, 2 bin 852 site yöneticisinin ve 1495 birim yöneticisinin katılımıyla aktif şekilde sürdürülüyor.

Denetimler devam ediyor
Proje kapsamında, Türkiye genelinde 1774'ü İstanbul'da olmak üzere 6 bin 16 site denetlendi. Denetimlerde usulsüz olarak özel güvenlik hizmeti sunulduğu, özel güvenlik görevlisi olmayan kişilerin özel güvenlik görevlisi gibi istihdam edildiği ve görevlilerin meydana gelen bazı olayları polise haber vermedikleri yönünde eksiklik ve aykırılık tespit edildi.

Denetimler sonucu, 5188 sayılı Kanun kapsamında 22 adli işlem, 47 idari işlem ve 772 bin 400 lira idari yaptırım uygulandı. Ayrıca, denetimler esnasında 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca ele geçirilerek 6136 sayılı Kanun kapsamında adli işlem tesis edildi.

Adli ve idari işlemlerin yanı sıra, kanuna uygun güvenlik hizmeti sağlanması amacıyla, polis başmüfettişleri ve Afet Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) eğitmenlerince, ülke genelinde 35 bin 893 özel güvenlik görevlisi, 12 bin 495 genel kolluk ve 3 bin 713 site yöneticisine, Özel Güvenlik Hukuku, Yönetici-Güvenlik Sorumlusunun Sorumlulukları, Genel Kolluk-Özel Güvenlik İlişkileri, AFAD Acil Müdahale Eğitimleri verildi ve bu kişiler KAAN Projesi kapsamına alındı.

Proje kapsamında hayata geçirilen KAAN mobil uygulaması ile de özel güvenlik görevlilerinin alanlarındaki olayları polis ekiplerine hızlı bildirmesi, bu sayede uyuşturucu, kadına şiddet, hırsızlık gibi asayiş olaylarına genel kolluğun zamanında müdahalesine olanak sağlanıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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