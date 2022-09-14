Genel Müdür Erkılınç: Mevzuatı hazırlayanlar mevzuatı uygulamamıza karşı çıkıyor

BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Gazete Sahipleri ve Temsilcileri Toplantısı için geldiği Konya’da, halihazırda yürürlükte bulunan mevzuatı hazırlayanların ve hayata geçirenlerin, bugün bu mevzuatın uygulanmasına karşı çıktıklarını söyledi.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü (BİK) Cavit Erkılınç, Konya, Afyonkarahisar, Aksaray, Antalya, Burdur, Isparta, Karaman’da resmi ilan yayınlama hakkı bulunan 90 gazete sahibi ve temsilcisi ile bölge toplantısında bir araya geldi.

Konya’da bir otelde düzenlenen toplantının açılışında konuşan Genel Müdür Erkılınç, mevzuat kurallarını kişiler ve sıfatlar fark etmeksizin uygulamalarının, Anayasa Mahkemesi’nin Basın Ahlak Esaslarına dair aldığı son kararın ve ekim ayında Meclis Genel Kurulu’na gelecek yeni Basın Yasası’nın Basın İlan Kurumu’nun adının son zamanlarda sıkça gündeme gelmesine neden olduğunu söyledi.

Kurumsal çalışma ve faaliyetlerin dışında başkaca gündemlerinin bulunmadığının altını çizen Erkılınç, “Son yasa teklifi çerçevesinde Basın İlan Kurumu’nun adı, kamu kurumu olmasına rağmen farklı zemine çekilerek birçok tartışmanın öznesi haline getirilmeye çalışılıyor. Hatta medyayı baskı altına almak için kurulmuş yeni bir kurum imajı çiziliyor. Oysa Basın İlan Kurumu 1961 yılında kuruldu. Amacı resmi ilanların adaletli bir şekilde dağıtılmasıydı. Yaklaşık 60 yılı aşkın sürede her dönemde, fikir ve içerik farkı gözetmeksizin aracılık hizmetini başarıyla yürüttü, yürütmeye de devam ediyor. Bugün burada tüm kafa karışıklıklarını gidermeyi umuyor ve geleceğe nasıl birlikte yürüyeceğimizi konuşmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Basın dezenformasyonla mücadele etmeli”

Basının doğru haber vermek kadar dezenformasyonla da etkin mücadele etme görevi bulunduğunu kaydeden Erkılınç, Türkiye’nin son 20 yılda içeriden ve dışarıdan kuşatılmaya çalışıldığı her dönemde basının kullanışlı bir aparat olarak görülüyor olmasının kendilerini ve işini hakkıyla yapan basın mensuplarını ziyadesiyle üzdüğünü söyledi.

“Yalan haber, dezenformasyon ve beşinci kol faaliyetlerinde basınımızı bir araç gibi kullanmaya çalışanların Basın İlan Kurumu’nu hedef alması bizler için sürpriz değil” diyen Erkılınç, bu durumdan en büyük zararı yine basının gördüğünü vurguladı.

Çok sesli, adil ve şeffaf yönetim anlayışı

Kurumun ceza veren bir Kurum gibi gösterilmeye çalışıldığını ve algıların olguların önüne geçer hale geldiğini aktaran Erkılınç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz, herhangi bir gazete veya dergiyi cezalandıramayacağımız gibi, ödüllendiremeyiz de. Basın İlan Kurumu hiçbir gazeteye ayrımcılık yapamaz. Bir gazete veya derginin resmi ilan ve reklam alabilmesi, belirli kriterler çerçevesinde mevzuatla belirlenmiştir. Tüm resmi ilanlar, gazetelere elektronik sistem aracılığıyla dağıtılmaktadır. Bu süreç son derece adil ve şeffaf olarak ilerlemektedir.

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu kararları son derece şeffaftır. Her türlü ilan ve reklam konusunda bütün ilgililerin dengeli bir şekilde temsil edildiği üç gruptan oluşmaktadır. Dolayısıyla kararlar da tek elden alınmamaktadır.

Tüm mevzuat, katılımcıların ortak görüş ve önerileri ile ortaya çıkar. Fakat son dönemde mevzuatı oluşturan isimlerin ilgili mevzuatları eleştirdiğine şahit oluyoruz. Bunların ajandası farklıdır. Bunların ajandası milletimiz ve basınımız değildir.”

“Basında dijital dönüşüm kaçınılmazdır”

Yeni Basın Yasası’nın ekim ayında yeniden Meclis gündemine geleceğine işaret eden Genel Müdür Erkılınç, yasa teklifinde 3 madde bulunduğunu ve yasanın kabul edilmesi halinde internet haber sitelerinin süreli yayın sayılacağını ve site çalışanlarının da özlük haklarına kavuşacaklarını kaydetti.

Dijital dönüşümün kaçınılmaz olduğunu ve bu yeni döneme görev alanlarındaki gazetelerin hazırlanmalarını böylece sürece daha kolay ve hızlı uyum sağlamasını arzuladıklarını anlatan Erkılınç, “Sanki yasa çıktığında gazeteleri zorla kapatacakmışız gibi rüzgâr estirilmeye çalışılıyor. Asla böyle bir şey söz konusu değil. Buna zaten Anayasamız izin vermez. Biz, sadece sizler iki koldan, iki mecra üzerinden yürüyün istiyoruz. İcra ilanlarını “ve” “veya” kıskacına sıkıştıranlar şu ana kadar kaybedilen 4 bin adet ilanın hesabını verdiler mi? Onların derdi gerçekte siz misiniz, yoksa sahip oldukları küçük iktidarları mı? Bu iki soru üzerinde düşünmenizi rica ediyorum. Lütfen sizin üzerinizden güç devşirmek isteyenlere izin vermeyin.” değerlendirmesinde bulundu.

Erkılınç’ın konuşmasının ardından gazete sahipleri ve temsilcileri söz alarak görüşlerini ifade etti.

Toplantı, katılımcıların onuruna verilen öğle yemeğinin ardından gerçekleştirilen soru-cevap ve sohbet bölümü ile sona erdi.

Gazete Sahipleri ve Temsilcileri Bölge Toplantılarının dördüncüsü yarın Ankara’da gerçekleştirilecek.