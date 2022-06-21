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GES'te talep toplama süreci için geri sayım başladı: Yarın son!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Gelire Endeksli Senet ihracına ilişkin süre yarın bitiyor. Yatırımcılar en az bin lira tutarında talepte bulunabiliyor.
GES'te talep toplama süreci için geri sayım başladı: Yarın son!

Gelire Endeksli Senet (GES) ihracında talep toplama sürecinde sona yaklaşıldı. Alıcılar, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası şubeleri aracılığıyla taleplerini iletebiliyor.

İşte vatandaşın merak ettiği 10 önemli sorunun cevabı...

Gelire Endeksli Senetlerde talep toplama işlemi yarın sona eriyor. Yatırımcılar en az bin lira tutarında talepte bulunabiliyor. İhraçlar ise bir liranın katları şeklinde gerçekleşecek.

GES'lerin getirileri Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin gelirine endeksli olacak. Devlet Hava Meydanları İşletmeleri ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden bütçeye aktarılan hasılat payları üzerinden gerçekleşecek.

Senetler, 24 Haziran'da yatırımcıların hesaplarına aktarılacak. Dönemsel bazda yatırımcısına yüzde 5 virgül 32 oranında getiri sağlayacak. GES'lerin yıllık bileşik getiri oranı ise yüzde 23 virgül sıfır 4 olacak. Yatırımcıya 6 ay vadeyle sunulan senetlerde 3 ayda bir kupon ödemesi yapılacak. Gelire endeksli senetlerin ilk kupon ödemesi 23 Eylül'de olacak.

GES İLE İLGİLİ 10 SORU!

Soru 1: Gelire endeksli olduğu ifade edilen senetler hangi kurumun gelirine endeksli olacak?

Kamu İktisadi Teşebbüsleri içerisinde yer alan Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden (KEGM) bütçeye aktarılan hasılat paylarına endeksli olacak.

Soru 2: Ödenecek asgari bir gelir oranı olacak mı? Olacaksa bu oran nasıl belirlenecek?

İlgili endeks değeri asgari 95 ve azami 110 seviyesinde olabilecek ve bu kapsamda yatırımcıya ilan edilen kupon oranının asgari yüzde 95’ine denk gelen bir getiri garantisi sunulacak.

Soru 3: Duyuru ve talep toplama işlemleri nasıl gerçekleştirilecek?

Bakanlığın internet sayfasından kamuoyu ile paylaşılacak. Senetlerin ihracı halka arz yöntemiyle gerçekleştirilecek, talep toplama süreci aracı bankalarla belirlenecek.

Soru 4: Üründen faydalanmak isteyen vatandaşlar hangi adımları izleyecek?

Aracı bankalar vatandaşları detaylı bir şekilde bilgilendirecek. Vatandaşlar aracı bankalara başvuru yaparak bu ürünü kolaylıkla alabilecek.

Soru 5: Ürünün vadesi ve vade getirisi nasıl hesaplanacak?

Senedin vadesi 6 ay olarak belirlendi. Sonraki aşamalarda 1 yıl ve/veya diğer vadelerde de ihraç yapılması öngörülüyor.

Soru 6: Ürün hangi bankalar aracılığıyla gerçekleştirilecek?

İlk etapta Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Soru 7: Vatandaşların gelir paylarındaki değişimlerden olumsuz etkilenmesi nasıl önlenecek?

Senedin nihai getiri oranı, bakanlık tarafından belirlenen getiri oranının hasılat pay gerçekleşmeleri çerçevesinde hesaplanacak endeks değeri ile çarpılması yoluyla ortaya çıkacak. Hasılat payları gerçekleşmelerinin projeksiyon tutarının üzerinde olması durumunda yatırımcı daha yüksek bir getiri elde edebilecek.

Soru 8: Sisteme sadece gerçek kişiler mi dahil olacak? Şirketler dahil olabilecek mi?

Söz konusu senetler sadece gerçek kişilere ihraç edilecek

Soru 9: Kur korumalı mevduat hesabın ya da açıklanan farklı ürünleri kullananlar bunu da kullanabilecek mi?

Anılan hesap ve/veya ürünleri kullanan vatandaşlar da bu senetleri satın alabilecek.

Soru 10: Sisteme sadece döviz hesabını bozduranlar mı dahil olacak?

Söz konusu ihraçlara tüm bireysel yatırımcılar dahil olabilecek.

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