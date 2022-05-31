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Gezi Parkı olaylarının 9'uncu yıldönümü

GEZİ Parkı olaylarının 9'uncu yıldönümünde Taksim'de eylem düzenlendi. Meydana yürümek isteyen eylemciler ile polis arasında arbede yaşandı. Polis, çok sayıda eylemciyi gözaltına aldı.
Gezi Parkı olaylarının 9'uncu yıldönümü

Taksim Dayanışması öncülüğünde, Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği (TMMOB)'nin, İstiklal Caddesi İpek Sokak'taki binası önünde saat 19.00'da bir araya gelen sivil toplum kuruluşları üyeleri ve vatandaşlar Gezi Parkı olaylarının 9'uncu yıldönümü nedeniyle eylem düzenledi. Milletvekilleri ve Gezi Parkı olaylarında hayatını kaybedenlerin ailelerin de katıldığı eylemde, ölenler, isimleri tek tek okunarak anıldı.

Taksim Dayanışması adına okunan basın açıklamasının ardından eylemciler, Taksim Meydanı'na yürümek istedi. Eylem nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, yürüyüşe izin vermedi. Polis ile eylemciler arasında zaman zaman arbede yaşandı. Eylemciler arasından bir grup, çevredeki iş yerlerinden aldıkları masa ve sandalyeleri sokağa yığdı. Grup, polisin biber gazıyla müdahale etmesinin ardından ara sokaklara kaçtı.

Eylemcilerden bazılarının Sıraselviler Caddesi üzerinde tekrar toplanmasının ardından polis, grubun etrafını sararak gözaltına aldı.

Öte yandan, Taksim Meydanı'nda eylem öncesi yaşanan olayda da, TMMOB binası önüne yürümek isteyen bir grup ile polis arasında arbede yaşandığı, polisin çok sayıda kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

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