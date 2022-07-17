  • BIST 2.382,44
  • Altın 955.072
  • Dolar 17.3949
  • Euro 17.5404
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 31 °C
  • İzmir 36 °C
  • Konya 27 °C
»

Gıda güvenliği için 11 milyar dolar destek

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri ve ABD, uluslararası gıda güvenliğinde yaşanan sorunların aşılması için 11 milyar dolar destek sağlayacağını açıkladı.
Gıda güvenliği için 11 milyar dolar destek

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan'da düzenlenen Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi'nin ardından KİK ülkeleri ve ABD ortak açıklamada bulundu.

Açıklamada, ABD'nin 10 Arap ulusal kalkınma ve finans kuruluşunu bünyesinde barındıran Arap Koordinasyon Grubu'nun bölgesel ve uluslararası gıda güvenliği sorunlarının çözümü için sağlayacağı 10 milyar dolarlık desteği, memnuniyetle karşıladığı ifade edildi.

Açıklamada, KİK ülkelerinin de ABD'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da kısa ve uzun vadede gıda güvenliği ihtiyaçlarını karşılamak için bir milyar dolarlık ek destek sağlayacağı yönündeki açıklamasından memnuniyet duyduğu belirtildi.

Liderlerin hava ve füze savunma sistemleri, deniz güvenliği ve erken uyarı sistemleri konularında bilgi alışverişinde bulunarak entegrasyonun sağlanması konularını değerlendirdiği kaydedilen açıklamada, KİK ve ABD arasında savunma koordinasyonunu geliştiren Ortak Görev Gücü 153 ve 59'un kurulmasının memnuniyetle karşılandığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden'ın KİK ülkeleri tarafından Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'teki Filistinlilere hizmet sağlayan Doğu Kudüs Hastane Ağı'nı desteklemek için yapılan 100 milyon dolarlık bağıştan dolayı teşekkür ettiği aktarıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı mayısta 824 yatırım teşvik belgesi verdi17 Temmuz 2022 Pazar 10:28
  • Trakya çiftçisi hasat mesaisinde sona yaklaştı17 Temmuz 2022 Pazar 10:26
  • EPDK 23 şirkete lisans verdi17 Temmuz 2022 Pazar 10:23
  • Suudi Arabistan ile Irak, elektrik şebekeleri bağlantı anlaşmasını hayata geçiriyor16 Temmuz 2022 Cumartesi 22:23
  • ABD: İran ile nükleer anlaşma için çalışırken, ekonomik baskıyı da sürdüreceğiz16 Temmuz 2022 Cumartesi 21:23
  • EPDK'da yapılan atamalar, Resmi Gazete'de16 Temmuz 2022 Cumartesi 15:39
  • Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD Hazine Bakanı Yellen ile görüştü16 Temmuz 2022 Cumartesi 15:24
  • Trakya'da sertifikalı buğday tohumu verimiyle öne çıkıyor16 Temmuz 2022 Cumartesi 14:00
  • Yılın ilk yarısında 2,4 milyar dolarlık mobilya ihracatı gerçekleştirildi16 Temmuz 2022 Cumartesi 12:00
  • Yellen'dan G20'ye kısa vadeli gıda güvensizliği krizine karşı harekete geçme çağrısı16 Temmuz 2022 Cumartesi 11:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti