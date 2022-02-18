  • BIST 2.028,15
  • Altın 829.681
  • Dolar 13.6177
  • Euro 15.4824
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya -1 °C
»

Gıda kontrol laboratuvarlarının çalışma esasları belirlendi

Gıda kontrol laboratuvarlarının çalışma usul, esaslarına, özelliklerine ve görevlerine ilişkin düzenlemeye gidildi.
Gıda kontrol laboratuvarlarının çalışma esasları belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Gıda Kontrol Laboratuvarları Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle yem, gıda üretimi amacıyla yetiştirilen yaprak, gövde, kök gibi bitki kısımlarının güvenilirliği, hijyen ile kalite analizlerinin yapıldığı Bakanlık gıda kontrol laboratuvarları ve kurulacak özel laboratuvarların çalışma usul ve esasları belirlendi. Buna göre, özel gıda kontrol laboratuvarının analiz hizmeti verebilmesi için kuruluş çalışma izni alması, yönetmelik hükümlerine uyması ve akredite olması gerekecek.

Laboratuvarlar teknolojik gelişmeye bağlı olarak özel ortam gerektiren analizlerde ve muhafaza koşullarında ilgili şartları sağlayan alet ve ekipmanlarla donatılacak.

İki yılda en az bir defa denetlenecek
Bakanlık gıda kontrol laboratuvarları, Bakanlıkça ithalat, ihracat, denetim ve benzeri amaçlar için gönderilen numunelerin analizlerini, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gönderdiği numunelerde resmi istek analizlerini, gerçek veya tüzel kişiliğe ait özel istek analizlerini, araştırma geliştirme ve proje analizlerini gerçekleştirecek.

Özel gıda kontrol laboratuvarları da onaylı faaliyet listesine uygun olarak araştırma geliştirme ve proje analizlerini raporlarında belirtmek kaydı ile yapabilecek.

Laboratuvarlar organik tarım, iyi tarım uygulamaları ve benzeri gıda üretimi amacıyla yetiştirilen yaprak, gövde, kök gibi bitki kısımlarının analiz işlemlerini bu ürün grubunda da ayrıca onay almak şartıyla yürütecek.

Laboratuvar kuruluş izinleri, Gıda kontrol Genel Müdürlüğünce verilecek. Laboratuvarlar, Genel Müdürlüğün belirleyeceği laboratuvar denetçileri tarafından bu yönetmelik kapsamda şikayet dışında iki yılda en az bir defa denetlenecek.

Belirlenen şartlara uymadan analiz yapan ve rapor düzenleyen özel gıda kontrol laboratuvarları için yaptırım uygulanacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YUVAM hesaplarının kapsamı genişletildi18 Şubat 2022 Cuma 10:16
  • Altın fiyatları jeopolitik risklerin etkisinde18 Şubat 2022 Cuma 09:34
  • Fiyat etiketi ve indirimli satış kriterleri yeniden düzenlendi18 Şubat 2022 Cuma 09:32
  • Küresel piyasalarda yüksek oynaklıkla birlikte karışık bir seyir izleniyor18 Şubat 2022 Cuma 09:31
  • TCMB'nin resmi rezerv varlıkları ocakta 109,7 milyar dolar oldu17 Şubat 2022 Perşembe 15:10
  • Merkez Bankası rezervleri 114,8 milyar dolar oldu17 Şubat 2022 Perşembe 15:09
  • Merkez Bankası faiz kararını açıkladı17 Şubat 2022 Perşembe 14:01
  • BAE özel sektöründen Türkiye'deki enerji, bilişim, gıda ve tarıma yatırım ilgisi17 Şubat 2022 Perşembe 13:17
  • Akaryakıt bayilerinden "Kar marjı yüzde 15'e çıkarılsın" talebi17 Şubat 2022 Perşembe 13:16
  • Rusya'da borsa ve ruble, jeopolitik risklerin artmasıyla nedeniyle düşüşe geçti17 Şubat 2022 Perşembe 12:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti