Gine-Bissau'da darbe girişimi!

Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'nun Kabine Toplantısı yaptığı esnada Cumhurbaşkanlığı Sarayı etrafında silah sesleri duyuldu.

Batı Afrika ülkesi Gine-Bissau'nun başkenti Bissau'da kabine toplantısının yapıldığı Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında silah sesleri duyulduğu bildirildi. Burkina Faso, Gine, Mali, Sudan gibi birçok ülkede art arda darbeler yaşanması, gözlerin bu kez de Gine-Bissau'ya çevrilmesine sebep oldu.

KINAMA MESAJIYLA DARBE GİRİŞİMİ OLDUĞU DOĞRULANDI

15 ülkeden oluşan Batı Afrika Bloku, Gine-Bissau'daki darbe girişimini kınadı. Böylece yaşananların korkulduğu üzere gerçekten de bir 'darbe girişimi' olduğu doğrulanmış oldu.

Batı Afrika bloğu, üye ülkelerinden biri olan Gine Bissau'da yaşananların bir yıldan kısa bir süre içinde üyeleri arasında meydana geliyor olan dördüncü darbeyi olmasını önlemek amacıyla askerleri kışlalarına dönmeye çağırdı.

15 ulustan oluşan bloktan yapılan açıklamada, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu "Bu darbe girişimini kınıyor ve askerleri Başkan Umaro Sissoco Embalo'nun ve hükümet üyelerinin sağlığından ve bütünlüğünden sorumlu tutuyor" denildi.

Radio France Internationale'ın bildirdiğine göre, bu akşam saatlerinde Bissau'da, Başkan Embalo kabinesiyle bir araya geldiğinde otomatik silah sesleri patladı. Yayıncı, web sitesinde, yaşananların toplantıyı kesintiye uğrattığını ve izdihama yol açtığını söyledi.

Bazı resmi binaların çevresine silahlı kordonlar çekildiği ve okulların da kapatıldığı belirtildi.

CUMHURBAŞKANINDAN AÇIKLAMA!

Asker tarafından alıkonulduğu iddia edilen Cumhurbaşkanı Embalo, Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Embalo, "Elhamdülillah ben iyiyim. Durum hükümetin kontrolü altında. Ben ve hükümetim için endişelenen Gine Bissau halkına ve ülkemizin dışındaki tüm kişilere teşekkür ederim. Yaşasın cumhuriyet. Tanrı, Gine Bissau'yu korusun." ifadelerini kullandı.

DARBEYLE DEVRİLMEK İSTENEN KİŞİ KİM?

49 yaşındaki Embalo, Aralık 2019'da tartışmalı bir cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasından bu yana lusofon Batı Afrika ülkesinde iktidarda. Görevini yirmi yıl içinde tamamlayan ülkenin ilk devlet başkanı olan Başkan Jose Mario Vaz'ın yerini almıştı.

Gine-Bissau'lular, 1974'teki bağımsızlıktan bu yana birçok darbe yaşadı.

BURKİNA FASO DARBESİNDEN BİR HAFTA SONRA YAŞANDI

Darbe girişimi, ordunun bir yıldan kısa bir süre içinde Batı Afrika'nın üçüncü darbesi olan Burkina Faso hükümetini devirmesinden bir hafta sonra yaşandı.

DARBELER BULAŞICI HALE GELDİ

İngiltere merkezli Verisk Maplecroft'ta Afrika Analisti Eric Humphery-Smith, "Darbelerin bulaşıcılığı fikrine -bir yerdeki darbelerin başka bir yerdekine ilham verdiği- fikrine karşı çıkmak, geçen yılki olaylar zincirini takip edenler için giderek daha zor görünüyor" dedi. e-postayla gönderilen bir notta.

AVRUPA'YA UYUŞTURUCU TİCARETİNDE ANA DURAK HALİNE GELMİŞTİ

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'ne göre, Gine-Bissau 2000'li yılların ortalarından beri Avrupa'ya giden uyuşturucular için bir geçiş merkezi haline geldi. Kargo gemileri, 3.000 kilometrelik Atlantik geçişini Latin Amerika'dan kıyıdaki ıssız adalardan oluşan bir alana yapıyor. Kaçakçılar daha sonra uyuşturucuları küçük teknelere aktardıktan sonra, devlet kontrolünün olmamasından yararlanarak militanların sızdığı Mali ve Nijer üzerinden kuzeye doğru hareket ettiriyor.

UNODC tarafından yapılan bir tahmine göre, 2016 yılında Avrupa'ya giderken Batı Afrika üzerinden yaklaşık 1 milyar dolar değerinde kokain transit geçti.