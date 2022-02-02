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Gine Bissau'daki darbe girişiminde 6 kişi öldürüldü

Gine Bissau'da dün yaşanan darbe girişiminde 6 kişinin öldürüldüğü duyuruldu.
Gine Bissau'daki darbe girişiminde 6 kişi öldürüldü

Devlet radyosundan yapılan açıklamada, darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'nun 2 koruması ve 4 saldırganın öldürüldüğü kaydedildi.

Gine Bissau'nun başkenti Bissau'da dün Embalo'nun kabine toplantısı esnasında Cumhurbaşkanlığı Sarayı etrafında silah sesleri duyulmuş ve olayın askeri darbe girişimi olduğu anlaşılmıştı.

Girişim bastırılmış ve Embalo daha sonra düzenlediği basın toplantısında olayın aslında bir suikast girişimi olduğunu söylemişti.

Embalo, olayın içinde uyuşturucu çetelerinin varlığına da işaret etmiş ancak detay vermemişti.

48 yılda 10 darbe ya da darbe girişimi
Batı Afrika'da son 17 ayda Mali'de 2 kez olmak üzere Gine ve Burkina Faso'da toplam 4 askeri darbe yapılmıştı.

Portekiz'den bağımsızlığını 1974'te kazanan Gine Bissau'da da bugüne kadar 10 darbe ya da darbe girişimi yaşandı.

Yaklaşık 2 milyonluk ülkede demokratik yollarla seçilmiş sadece bir cumhurbaşkanı görev süresini tamamlayabildi.

Uzmanlar, askeri darbelerin diğer bölge ülkelerinde de darbe riskini artırabileceğine dikkati çekse de Gine Bissau'daki girişimin uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili olabileceği tahmin ediliyor.

Uyuşturucu ticaretinde kilit konumda
Güneyinde Gine ve kuzeyinde ise Senegal'e komşu Gine Bissau dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alıyor.

Atlas Okyanusu kıyısındaki bu küçük ülke, Latin Amerika'daki uyuşturucunun Avrupa'ya ulaştırılmasında kilit rol oynuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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