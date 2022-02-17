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Giresun'da 16 yaşındaki kız çocuğu bıçaklanarak öldürüldü

Giresun'da 16 yaşındaki kız çocuğu, evlerinde 21 yaşındaki Hüseyin Can G. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Giresun'da 16 yaşındaki kız çocuğu bıçaklanarak öldürüldü

Alınan bilgiye göre, Sıla Şentürk'ün ailesiyle yaşadığı Yalı Mahallesi'ndeki eve gelen Hüseyin Can G, henüz belirlenemeyen nedenle Sıla'yı bıçakladı.

Komşuların ihbarı üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekibi, Şentürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Özel harekat polisleri, evin bulunduğu bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Şüpheli Hüseyin Can G, Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında yakalanarak Giresun Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

TBMM Başkanı Şentop: İçimiz yandı 
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından olaya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Sıla Şentürk, daha 16 yaşındaydı. Küçücük evladımızın canına kıydılar. İçimiz yandı. Allah rahmet eylesin. İnsanlıktan nasibi olmayan caninin hak ettiği cezayı alması ve adaletin tecellisi için sürecin en yakın takipçisi olacağız."

Altun: Sürecin yakın takipçisi olacağız 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Evladımız Sıla'nın haberi yüreğimizi yaktı. Bu müessif olayda zanlının hak ettiği cezayı alması ve adaletin sağlanması için sürecin yakın takipçisi olacağız." ifadelerine yer verdi.

Çelik: Türkiye'nin yüreği yandı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yüreğimiz yandı. Sıla'nın acısı Türkiye'nin acısıdır. Türkiye'nin yüreği yandı. Caninin adalet önünde hak ettiği cezayı alması için süreci yakından takip edeceğiz." ifadesini kullandı. 

Giresun Valisi Enver Ünlü ise sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:

"Bugün bir cani tarafından hayattan koparılan Sıla Şentürk kızımızı kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Cinayet zanlısı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı, süreci hassasiyetle takip ediyoruz. Evladımıza Allah'tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum."

GZT Giresunspor ile Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın aralarında bulunduğu çok sayıda spor kulübü de sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak, Sıla'nın öldürülmesine tepki gösterdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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