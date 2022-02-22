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Giresun'da 16 yaşındaki Sıla'yı öldüren zanlı 'akıl sağlığı raporu' için Samsun'da

Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren şüpheli, "akıl sağlığı raporu" için Samsun'a getirildi.
Giresun'da 16 yaşındaki Sıla'yı öldüren zanlı 'akıl sağlığı raporu' için Samsun'da

Sıla Şentürk'ü ailesiyle yaşadığı evde öldürdüğü gerekçesiyle Giresun L Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Hüseyin Can Gökçek (21), akıl sağlığı raporu alınması için cezaevi aracıyla Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine getirildi.

Gökçek'e beyaz koruyucu tulum giydirildiği ve geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü.

Ankara'dan gelerek Sıla Şentürk'ü ailesiyle yaşadığı Giresun Yalı Mahallesi'ndeki evinde 16 Şubat'ta bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek, Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında yakalanmış, ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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