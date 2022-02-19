Giresun'da öldürülen Sıla'nın babası Bekir Şentürk: Adalete sığındık

Giresun'da öldürülen Sıla'nın babası Bekir Şentürk, "Cenab-ı Allah'ım kimseye bundan sonra öyle bir evlat acısı göstermesin. İnşallah bu son olur. Sıla'dan sonra son olur inşallah. Temennimiz o." dedi.

Giresun'da bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün babası Bekir Şentürk, "Cenab-ı Allah'ım kimseye bundan sonra öyle bir evlat acısı göstermesin. İnşallah bu son olur. Sıla'dan sonra son olur inşallah. Temennimiz o. Adalete sığındık. Önce Allah'ım, sonra adalet." dedi.

Baba Şentürk, Yalı Mahallesi'ndeki evinin önünde gazetecilere, acılarının büyük olduğunu söyledi.

"Sözün bittiği yerdeyiz." ifadesini kullanan Şentürk, konuşacak fazla bir şey bulamadıklarını dile getirdi.

Şentürk, şunları kaydetti:

"Devlet yetkililerimiz, Bakanımız olsun, Giresun Valimiz, Cumhurbaşkanımızın selamını aldık. Ona da saygılarımızı iletelim. Ne konuşacağımı ben de bilmiyorum. Herkes olaya muhatap, baro başkanımız olsun, Giresun Valimiz olsun, değerli vekillerimiz de buradaydılar zaten. Olayı takip edeceklerini söylediler. Peşini bırakmayacaklarını söylediler. Adalete sığındık yani, takdir Allah'ın diyorum ben. İnşallah her şeyin hayırlısını bekliyorum."

"Şu yalan haberleri bırakalım"

Olayla ilgili çıkan haberlere değinen Şentürk, "Bir de şöyle bir şey söz konusu, benim eşimden ayrı olduğumla ilgili bir haber yayınlamışlar. Sosyal medyaya bakamıyorum, eşim evde. Bugün zaten gelen insanlar, değerli basın mensupları da gördü. Bakanlarımız da gördü, gelen milletvekilimiz vardı, onlar gördü. Evde, beraberiz yani. Şu yalan haberleri bırakalım. Doğrusuna bakalım diye söylüyorum." diye konuştu.

Baba Şentürk, duygularına ilişkin, "Acı bir duygu yani. Anlatılmaz bir duygu. Cenab-ı Allah kimseye böyle bir acı vermesin. Büyük bir acı." ifadesini kullandı.

Zanlı Hüseyin Can Gökçek'le ilgili ise Şentürk şunları söyledi:

"Bana bu acıyı yaşattı. İnşallah Cenab-ı Allah'ım ona da aynı, büyük bir acıyı daha ona versin. Adaletimiz, Allah'ımız onun bize yaşattığı acının daha büyüğünü versin. İnşallah da öyle olacak. Nasıl bir ceza isteyebilirim ki? Devlet bana versin, daha doğrusu onu yapsın. Onun cezasını ben vereyim isterim yani. Ne diyeyim? İsterim ama yine dediğim gibi hüküm Allah'ın. Cenab-ı Allah'ım kimseye bundan sonra öyle bir evlat acısı göstermesin. İnşallah bu son olur. Sıla'dan sonra son olur inşallah. Temennimiz o. Adalete sığındık. Önce Allah'ım, sonra adalet."